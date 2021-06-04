فوائد قناع الفحم الكوري

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يونيو 2021 07:27 مساءً - تُصاب البشرة بالعديد من المشاكل التي تؤثر بشكلٍ سلبي على جمالها ونضارتها، لذا فإنها تحتاج إلى العناية والاهتمام الدائم باستخدام المستحضرات الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية، ومع انتشار الكثير من الماسكات في السنوات الأخيرة برز قناع الفحم الكوري، حيث يُعد من أفضل أنواع الماسكات المفيدة للبشرة، إذ يتكون من الفحم النشط الشبيه بالفحم العادي وطين البنتونيت، واليوم نعرفكم على أبرز فوائده للبشرة.



قناع الفحم لمقاومة أعراض الشيخوخة

قناع الفحم لمقاومة أعراض الشيخوخة



ظهور الخطوط الدقيقة وأعراض الشيخوخة المبكرة مع بدء عمر الثلاثين من أبرز المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، وذلك نتيجة التعرض لضغوط الحياة المختلفة، ونؤكد لك اليوم أن استخدام قناع الفحم يقلِّل من ظهور التجاعيد والخطوط التي تعطي الشخص عمراً أكبر من عمره الحقيقي، وتُظهره بشكلٍ باهت وممل، كما أن وضع قناع الفحم على البشرة المصابة يُسهم في شد هذا الترهل، ويجعل الجلد أكثر شباباً وحيوية.

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قناع الفحم لمعالجة حب الشباب والندوب

قناع الفحم لمعالجة حب الشباب والندوب



تُعتبر مشكلة الحبوب والبثور من أكثر مشاكل البشرة شيوعاً، حيث يعاني منها عدد كبير من الأشخاص، ولأن معظمهن يفضلن اللجوء لاستخدام العلاجات المنزلية الطبيعية، ننصح باستخدام قناع الفحم؛ لكونه من أفضل العلاجات، وذلك لقدرته على السيطرة عليها، حيث إنّ تطبيقه على البشرة يُسهم في علاجها من السموم الزائدة ويزيل منها الشوائب، وبالتالي تختفي هذه الحبوب ويتم ترميم الندوب التي تتركها على البشرة.

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تصفية البشرة باستخدام قناع الفحم

تصفية البشرة باستخدام قناع الفحم



يمتاز الفحم بقدرته الفعّالة في السيطرة على دهون البشرة الزائدة وتخليصها من الشوائب الموجودة على سطحها أو الموجودة داخل الجلد، مما يؤدي إلى إزالة خلايا الجلد الميتة والحصول على بشرةٍ نظيفةٍ وصافية.

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قناع الفحم للمسامات الواسعة



يعاني البعض من مشكلة المسامات الواسعة التي يزداد حجمها وتظهر بشكلٍ واضحٍ ومزعج إذا تعرضت البشرة للمزيد من التراب، وعلاج هذه المشكلة باستخدام قناع الفحم يُسهم في تقليص حجم المسام، ويساعد على انسدادها بشكل طبيعي وسريع.

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قناع الفحم لحماية البشرة من التهيج



يزيل ماسك الفحم الجراثيم والبكتيريا الموجودة على البشرة عن طريق تقشيرها دون أن يؤذي البشرة أو يعرِّضها للتهيُّج، كما يعالج البشرة الحسّاسة من الحساسية والالتهابات والحمرة؛ حيث إن تطبيق قناع الفحم يساعد على استرخاء الجلد وتهدئته كما يخلِّصه من خلايا الجلد الميتة ويسهم في تجديدها.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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