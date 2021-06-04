كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يونيو 2021 07:27 مساءً - حظيت الزيوت برواج كبير في الآونة الأخيرة سواء في استخدامها للعناية بالبشرة أو بالشعر. وتختلف طريقة استخدام الزيوت العطرية للشعر، باختلاف نوع الزيت وطريقه مزجه بالزيت الحامل.

وفي السطور التالية ستتعرفين إلى فوائد الزيوت للشعر، وكيفية استخدام الزيوت العطرية للشعر.



ما الزيوت الأساسية والزيوت الحاملة؟

طريقة استخدام الزيوت العطرية للشعر



يتم تقطير الزيوت الأساسية من النبات نفسه، وهي زيوت تحمل رائحة النبات المُستخرجة منه، وتكون شديدة التركيز، فعلى سبيل المثال، يتطلب الأمر 220 رطلاً من زهور اللافندر لصنع رطل واحد من زيت اللافندر.



وتأتي الزيوت الحاملة أيضاً «مثل زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وزيت اللوز وزيت الزيتون» من النباتات، لكن لها رائحة أكثر حيادية، ولا يتم تقطيرها بالضرورة مثل الزيوت الأساسية.

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فوائد الزيوت العطرية للشعر

كيفية استخدام الزيوت للشعر





1- يعمل زيت اللوز على تلطيف وترطيب فروة الرأس.

2- يحفز زيت خشب الأرز فروة الرأس ويعزز نمو الشعر.

3- يضيف زيت البابونج لمعاناً ونعومة للشعر ويهدئ فروة الرأس.

4- يعزز زيت المريمية كلاري نمو الشعر ويحفز فروة الرأس.

5- زيت جوز الهند ينعم الشعر ويزيد من لمعانه.

6- يساعد زيت المسك على تقوية الشعر.

7- يقوم زيت الجوجوبا بترطيب الشعر ويضيف مغذيات ويحفز فروة الرأس.

8- يعمل زيت اللافندر على ترطيب الشعر بعمق، ويحافظ على لمعانه، ويساعد على التحكم في قشرة الرأس.

9- زيت الأرجان المغربي يرطب ويغذي الشعر ويمنحه مضادات الأكسدة.

10- يعمل زيت إكليل الجبل على تحفيز الجذور وتحسين نمو الشعر وزيادة الدورة الدموية في فروة الرأس.

11- يساعد زيت خشب الصندل على علاج جفاف أطراف الشعر ويضيف رائحة عطرية للشعر.

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كيفية استخدام الزيوت العطرية للشعر

كيفية استخدام الزيوت العطرية للشعر





ضعي بضع قطرات من الزيت العطري على شعرك، ويمكنكِ مزج نوع واحد أو أكثر في الشامبو أو البلسم، أو امزجي الزيت العطري في القليل من الزيت الحامل؛ لأن وضع الزيوت العطرية مباشرة على فروة رأسك قد تسبب تهيجاً لها.



وإذا كنتِ تعانين من حساسية تجاه النباتات مثل عشبة الرجيد؛ فاختبري الزيت على منطقة صغيرة من جلدك أو فروة رأسك لمعرفة ما إذا كان لديك رد فعل.



ويُمكنكِ تجربة هذه الزيوت معاً:

خشب الأرز مع زيت الخزامى.

زيت الجوجوبا مع زيت خشب الأرز.



وبعد وضع خليط الزيت، غطي رأسك بمنشفة أو قبعة استحمام، ويمكنكِ غسله بعد 30 دقيقة، أو تركه طوال الليل، ثم غسله بالشامبو في الصباح، أو استخدام الخليط بوصفه بلسماً يُترك على الشعر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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