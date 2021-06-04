Between the Lines صيحة الأزياء المقلّمة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يونيو 2021 07:27 مساءً - هي ليست بالصيحة الجديدة في عالم الموضة، فقد لفتتنا الأزياء المقلّمة في مواسم عدّة سابقة، وها هي تثبت وجودها من جديد في مجموعات ربيع وصيف 2021 بخطوطها الأفقية والعمودية وتزيد من حيويّة التصاميم.



The Beginning



ظهرت الأزياء المقلّمة لدى البحّارة الفرنسيين في العام 1858، حين كانوا يرتدون القمصان المزيّنة بخطوط باللونين الأزرق والأبيض بهدف تسهيل مهمة العثور عليهم في حال سقوطهم في البحر. وقبل ذلك، وتحديداً في العصور الوسطى، عكست التقليمات دلالات سلبية إذ كانت لباس السجناء الذين كانوا يرتدونها باللونين الأبيض والأسود.

في القرن العشرين، تحوّلت الأزياء المقلّمة إلى أيقونة في صيحات الموضة العالمية، فبدأت دور عالميّة تُدخلها في مجموعاتها الموسمية، وأبرز هذه الدور نذكر سونيا ريكييل Sonia Rykiel التي باشرت بتقديم أزيائها الخاصة في نهاية الستينيات، ثم تلاها المصمّم الأميركي تومي هيلفيغر في نهاية الثمانينيات، مع خطوطه الشهيرة بالألوان الحمراء والبيضاء والزرقاء، وكذلك المصمّم الفرنسي جان بول غوتيه وغيرهم..

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غالباً ما تُستخدم صيحة الأزياء المقلّمة لتعديل مظهر الجسم، وقد اختلفت الدراسات والتجارب في إظهار صحّة المقولة بأن الخطوط الأفقية تزيد من عرض الجسم وتجعله يبدو أكثر امتلاء، فيما تساهم الخطوط العمودية في جعل القوام يبدو ممشوقاً أكثر.

رأينا الخطوط الأفقية بأحجامها وألوانها المختلفة تزيّن أزياء ربيع وصيف 2021، وهي من الصيحات التي يمكنك اختيارها هذا الموسم وتنسيقها في إطلالاتك بشكل ممتع وحيوي.

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Tips &Tricks



• إذا كنت تتمتعين بجسم كمثري، أي أن القسم السفلي أعرض من القسم العلوي، ننصحك باختيار توب أو قميص مقلّم بخطوط أفقية لخلق بعض التوازن في شكل الجسم.

• عند اختيار أزياء دقيقة كالفستان أو التنورة، اتجهي إلى اختيار الخطوط الرفيعة لتمنحك إطلالة ناعمة.

• نادراً ما نرى السراوال بتقليمات بارزة، ولكن في حال اخترت هذا التصميم، فمن الأفضل أن تكون الخطوط عمودية ورفيعة، خاصة إذا كنت صاحبة قامة قصيرة، وتجنّبي الخطوط الأفقية التي من شأنها أن تحدث خللاً في شكل الجسم وتجعله يبدو أعرض من الأسفل.

• لا تتردّدي في المزج بين شكل الخطوط في إطلالتك، فبإمكانك على سبيل المثال أن ترتدي توب مقلّمة بخطوط أفقية فيما السروال أو التنورة بخطوط عمودية للحصول على إطلالة حيويّة. كما أن بعض الدور قدّمت تصاميم تجمع خطوطاً متنوّعة الاتجاهات في زيّ واحد.

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تميل معظم السيدات الى اختيار الأزياء المقلّمة بخطوط عمودية، خاصة عندما تكون رفيعة، لاعتقادها بأنها تحافظ على رشاقة الإطلالة وتزيد من طول القامة. بعض التصاميم أتت بخطوط عمودية مزدوجة، والبعض الآخر جمع بين الخطوط الرفيعة والعريضة في زيّ واحد.

في مجموعات ربيع وصيف 2021، ستُبهرك الأزياء المقلّمة بخطوط عمودية والتي تميّزت بتصاميمها الشبابية والعصرية.

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How to Wear



حاولي المزج بين الخطوط العمودية وبعض الطبعات الموسمية كطبعات الورود والفراشات أو الأشكال الهندسية، لإطلالة جريئة ومتميّزة.

• عند اختيار الأزياء المقلّمة، على اختلاف اتجاهاتها، ننصحك بتنسيق إكسسوارات أحادية اللون كي لا تبدو إطلالتك صاخبة، خاصة إذا اخترت إطلالة مقلّمة بالكامل.

• على الرغم من اعتقاد البعض بأن الخطوط العمودية أقلّ مخاطرة من الخطوط الأفقية، فإن طريقة تنسيقها تبقى دقيقة بعض الشيء. فإذا اخترت توب أو قميصاً مقلّماً، بإمكانك أن تنسّقيه مع قطعة ملابس أحادية اللون للحصول على إطلالة هادئة.

• حاولي التخفيف من التباين بين ألوان الخطوط، فعلى سبيل المثال، بدل أن تختاري خطوطاً باللونين الأبيض والأسود، أو اللونين الأبيض والأزرق الداكن، بإمكانك اللجوء إلى لوحة ألوان باستيلية ناعمة تناسب أجواء هذا الموسم المنعشة.

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