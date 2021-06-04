إطلالات صيفية لكارول سماحة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يونيو 2021 07:27 مساءً - استهلت النجمة كارول سماحة عامها الحافل بالنشاطات بالعبارة التالية التي نشرتها على انستغرامها ومفادها: "قد لا تحبون كل ما أفعله ولكنني أعدكم بأنكم لن تملوا معي..."

وقد صدقت النجمة التي بدأت تعدّل في أسلوب لباسها مؤخراً ليبدو أكثر شباباً فمن التيشيرتات القطنية وقبعات القش مروراً بالفساتين المطبعة بالرسوم وانتهاءً بالأحذية المسطحة.



إليك سبع إطلالات شبابية عصرية للنجمة كارول سماحة:



بدت كارول في قمة النعومة مرتدية تيشيرت قطنية سوداء تجسد الهيكل العظمي مع سروال من الدنيم.

كارول سماحة-الصورة من حسابها على انستغرام



ارتدت كارول طقماً مخططاً يتألف من سروال متوسط الطول وبلوزة من دون أكمام واعتمرت قبعة من القش واكتفت بحذاء مسطح بسيط.

إطلالة صيفية من كارول سماحة

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ارتدت كارول جمبسوت باللون الكاكي مع جزمة combat boots جلدية تتخذ طابعاً عسكرياً ولكنه لا يخلو من الأناقة.

أناقة الطابع العسكري من كارول سماحة





وقد اختارت بلوزة قطنية بيضاء من دون أكمام مع سروال باستيل محايد وزينت خصرها بحزام جلدي مزود بسلسال وقد انتعلت رينجر من الجلد الأسود.

إطلالة صيفية ناعمة من كارول سماحة

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اتسمت إطلالتها السوداء بطابع مريح فلقد اختارت النجمة التيشيرت السوداء المزدانة بالرسوم البراقة مع سروال مريح أسود وانتعلت حذاء رياضياً أبيض نسقته مع قبعة من القش.

كارول سماحة-الصورة من حسابها على انستغرام

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نسقت كارول سماحة هذه الإطلالة بطريقة عصرية وأنثوية في آن واحد فالبلوزة المعقودة عند العنق البيضاء منسقة بإتقان مع سروال ضيق من اللون الخردلي المائل الى الأصفر وانتعلت صندلاً بكعب متوسط بلون النيود.

كارول سماحة-الصورة من حسابها على انستغرام





أما الإطلالة الأخيرة التي ظهرت فيها كارول سماحة فتمثلت بفستان منسدل الأكتاف بطابع بوهو شيك ومصنوع من قماش مزدان بالرسوم المنمقة وهو من وحي مجموعة ديور الصيفية.

كارول سماحة-الصورة من حسابها على انستغرام

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