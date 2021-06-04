طريقة عمل الطحال.. حضريه بأكثر من وصفة سهلة ومختلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل الطحال، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة، وهو من الوجبات التي يفضل البعض تناولها بجانب عدد من الأطباق الجانبية.

مقادير عمل الطحال

طحال

بصل

جزر

كرفس

كرات

ثوم

ملح

فلفل أسود

زيت زيتون

مرقة

زعتر

جوزة الطيب

كمون

بطاطس

مشروم

جنزبيل

طريقة عمل الطحال

يفرم الثوم مع البصل والكرفس والكرات والجنزبيل تماما.

يشوح الخليط في زيت على النار ثم يضاف ملح وفلفل وكمون وجوزة الطيب ومكعب المرقة.

يفرم المشروم أيضًا ويضاف إلى الحشو مع الجزر والبطاطس المبشورة والزعتر.

يفتح الطحال ويحشى بالخليط باستخدام كيس حلواني ثم يربط بدوبارة.

يسلق الطحال في ماء مغلي على النار مع الثوم والبصل والكرفس والكرات والجنزبيل ومرقة ثم يقطع ويقدم مع بطاطس محمرة.

طحال مسلوق

ويمكنك أيضًا عمل الطحال المسلوق، بحسب ما عرضت طريقته الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهو أيضًا من الوصفات السهل تحضيرها بسرعة.

مقادير عمل الطحال المسلوق

طحال

ماء مغلي

خل

ملح وفلفل

بصل

طماطم

جزر

ورق لورا

حبهان

روزماري

طريقة عمل الطحال المسلوق

يرفع الطحال على النار في ماء مغلي.

ويضاف له الملح والفلفل والخل والبصل والطماطم والجزر وورق اللورا والحبهان والروزماري.

ويترك على النار حتى تمام السلق.

الطحال المحشي

وأيضًا يمكن عمل الطحال المحشي، وعرضت أيضًا نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الطحال المحشي من خلال برنامجها «على قد الإيد» من الأكلات السهل تحضيرها.

مقادير عمل الطحال المحشي

طحال

لحمة مفرومة

بصل مبشور

طماطم مبشورة

أرز

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

زيت

ملح

فلفل اسود

طريقة عمل الطحال المحشي

ضعي في طاسة على النار قليل من الزيت وضعي فيها البصل المبشور.

ضيفي الملح والفلفل ثم ضيفي اللحمة المفرومة وقلبيهم.

ضيفي الطماطم المبشورة وقلبيهم ثم ارفعيه عن النار.

ضيفي الشبت والبقدونس والكزبرة وقلبيهم ثم ضيفي قليل من الأرز.

افتحي الطحال بالمقص من الداخل واحشيه بالخلطة.

ضعي في حلة ماء على النار وغطيها واتركيها تغلي ثم ضيفي الحبهان وعود من القرفة والبصل.

ضعي الطحال المحشي في الحلة وغطيها واتركيها إلى أن ينضج الطحال.

ضعي في طاسة على النار قليل من الزيت والملح، وعندما ينضج الطحال ضعيه في الطاسة للتحمير وقلبيه عند الحاجة ثم قدميه.