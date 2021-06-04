طريقة عمل البليلة باللبن.. خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البليلة من الحلويات التي يفضلها البعض وذلك لفوائدها المتعددة، حيث تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قوة كرات الدم البيضاء، ما يساعد في الحماية من الإصابة بالفيروسات، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل البليلة باللبن، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج «أميرة في المطبخ» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل البليلة باللبن

المكونات

قمح مسلوق نصف سلقة

سكر

لبن

مكسرات مشكلة

فانيليا

قرفة عيدان

طريقة عمل البليلة باللبن بالخطوات

اسلقي البليلة نصف سلقة بالماء فقط.

صفيها واتركيها لتبرد.

سخني اللبن ثم ضيفي السكر وعود قرفة والقليل من الفانيلا

ضيفي البليلة إلى اللبن واتركيها لتكمل النضج، وتقدم ساخنة.

طريقة عمل البليلة المصرية

المكونات الأساسية

كوب ونصف من القمح المصري.

القمح المقشور.

أربعة أكواب ونصف من الحليب السائل.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوب من جوز الهند.

نصف كوب من القشطة.

عسل ومكسرات مشكلة للتزيين.

طريقة عمل البليلة المصرية بالخطوات

نقع القمح بالماء مدة عشرة ساعات قبل البدء بتحضير البليلة.

وضع القمح في وعاء حتى يغمر بالماء.

وضعه على النار حتى ينضج تماما.

سكب السكر بعد السلق بالماء، وتركه لعدة دقائق على النار.

ترك القمح داخل الوعاء، وتغطيته جيدا.

يمكن إضافة الحليب إلى وعاء القمح بكميّة كافية، إضافة إلى الفانيلا وجوز الهند، وتركه على النار ليغلي على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى لا يلتصق القمح بقاع القِدر.

رفع الخليط من على النار وإضافة ملعقة صغيرة من القشطة بكل كوب من أكواب التقديم.

سكب البليلة في الأطباق وهي ساخنة لتذوب القشطة من حرارة.

ترك الأطباق مدة خمس عشرة دقيقة لتأخذ حرارة الغرفة، ثم رش كمية من المكسرات وجوز الهند المبشور على الوجه.

طريقة عمل البليلة للرضع

المكونات الأساسية

قمح

ماء

نصف برتقالة

طريقة عمل البليلة للرضع بالخطوات

يغسل القمح جيدًا.

يوضع القمح على النار حتى يستوي تمامًا ثم يضرب في الخلاط مع عصير البرتقال وتقدم دافئة للطفل.

فوائد البليلة باللبن

فيما يلي فوائد البليلة بحسب ما ذُكرت في موقع daily medical.

زيادة التركيز

تحتوي البليلة على العديد من المواد الغذائية التي تعمل على زيادة التركيز، لاحتوائها على اللبن والزبيب لذلك يجب الحرص على تناولها في وجبة الإفطار.

بناء العضلات

تساعد البروتينات في القمح على الحفاظ على الوزن وتقوية العظام والعضلات، لا سيما نوع البروتينات المتواجد في البليلة.

أمراض القلب

يساعد تناول البليلة في الحماية من أمراض القلب، كما أنها تمنع ارتفاع ضغط الدم.

الوقاية من السرطان

من فوائد تناول البليلة في وجبة الإفطار الوقاية من الأمراض، وخاصة سرطان القولون.