الامارات | مصر..«مغارة علي بابا» في شقة سكنية..آثار وذهب بمليار جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..«مغارة علي بابا» في شقة سكنية..آثار وذهب بمليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكلت وزارة العدل في مصر، لجان من وزارات الآثار والمالية والثقافة لفحص كميات كبيرة من مقتنيات نادرة من نياشين، وأوسمة تاريخية، إضافة إلى مشغولات ذهبية، وتحف نادرة تمكنت الأجهزة الأمنية من العثورعليها داخل شقة سكنية في منطقة الزمالك بالقاهرة، تردد إن صاحبها نجل شخصية كبيرة، وذو نفوذ وسيطرة خلال الفترة الماضية. بحسب "المصري اليوم".

ووصفت وسائل إعلام الشقة السكنية بأنها مغارة علي بابا، نظرا لحجم الموجودات من آثار فرعونية، ويونانية، وعملات نادرة، وذهب من آلاف السنين.

وتعمل لجان مختصة منذ 4 أيام على حصر كل المضبوطات في الشقة وإعداد تقريرعنها من القطع الذهبية وكذلك القطع الأثرية.

وكانت الشرطة قد عثرت على كميات كبيرة من المجوهرات والتحف الأثرية والأحجار الكريمة داخل الشقة في منطقة الزمالك تغطي مساحة الشقة تقريباً، وتم تعيين حراسة مشددة عليها، وأظهرت التقارير الأولية أن المقتنيات تقدر بمبالغ تتخطى مليار جنيه، والشقة تعود لشخص يعمل خارج مصر.

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