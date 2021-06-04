5 أساطير حول لقاح كورونا.. وحقائق ستبدد مخاوفك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

في الوقت الذي يصارع فيه العالم من أجل حصول الشعوب على جرعتي لقاح كورونا والوصول إلى مناعة القطيع التي تمكن الدول من العودة إلى الحياة الطبيعية وما كانت عليه قبل الجائحة، لا يزال هناك من يشككون أو من يتوجسون خيفة من التطعيم، فتنتشر بعض الشائعات التي تثير مخاوف الكثيرين من تلقي اللقاح.

وبحسب موقع timesofindia هناك بعض الشائعات التي تسببت في إثارة المخاوف من تلقي اللقاح، وعزوف البعض عنه، وكانت كما يلي:

- التطعيم يمكن أن يؤدي إلى الوفاة

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حيث نُقل عن عالم الفيروسات الفرنسي الحائز على جائزة نوبل لوك مونتانييه قوله إن جميع الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا سيموتون في غضون عامين.

تم التحقق من صحة الفيديو واتضح أنه مزيف، وفقًا لوزارة الصحة الاتحادية، فلا يمكن للقاحات أن تسبب الوفاة وأي ادعاءات من هذا القبيل خاطئة.

-التطعيم يمكن أن يسبب عدوى كورونا

لن يتسبب التطعيم في الإصابة بعدوى كورونا، فقد تصنع اللقاحات أجسامًا مضادة معادلة في الجسم، مما يمنع حدوث العدوى، لذلك حتى لو أصيب شخص ما بعدوى بعد تعرضه للتطعيم، فإن الأجسام المضادة ستقاتل وتساعد المريض على التعافي.

-سيتم استبدال اللقاح

يوجد على مستوى الجمهورية مئات من مراكز التطعيم، فالإدارة مسؤولة عن إعطاء اللقاحات في المركز، ووزارة الصحة تعتني به أيضًا، لذلك لا يمكن أن يكون هناك أي دواء آخر في قنينة اللقاح.

-اللقاح يمكن أن يسبب آثارًا جانبية

لوحظت الآثار الجانبية للقاحات لدى عدد قليل من الأشخاص، لكن هذه الآثار الجانبية لا تدوم طويلاً، وهي تشمل الآثار الجانبية الشائعة الحمى وآلام الجسم والتقرح في موقع الحقن، ولا يمكن أن يسبب التطعيم أي مضاعفات خطيرة.

-التطعيم يمكن أن يضر بالسلالة المستقبلية

لا يوجد دليل يدعم هذه الحقيقة، إنها مجرد شائعة يتم تداولها ولا يجب الالتفات إليها، فلا يعتبر لقاح كورونا أول لقاح يتم إعطاؤه، هناك لقاحات أخرى يتم إعطائها منذ سنوات، وبالتالي، ليس هناك ما يدعو للخوف.