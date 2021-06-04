8 عادات يومية نمارسها باستمرار دون دراية بأنها تدمر صحتنا.. لا تفعلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

عادة لا نهتم بصحتنا جيداً، ولا نعرف ما هو المهم لها وما الذي يضرها، وهناك الكثير من العادات التي نفعلها خلال يومنا يمكن أن تؤثر علينا بالسلب دون أن نعلم مع مرور الوقت أنها السبب.

وفي هذا التقرير 8 عادات يومية خاطئة تدمر صحتنا، وذلك وفق ما ورد في موقع "brightside"

1- ترتدي حقيبة كروس:

ارتداء حقيبة غير متوازنة على جسمك من أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل وضعية عمودك الفقري، على الرغم من أنه قد يكون من المغري اختيار الحقيبة الأكبر حتى تتمكن من حمل حياتك بالكامل فيها، فكلما كانت الحقيبة أثقل، زادت المشكلات التي قد تسببها لعمودك الفقري.

وعندما تحمل حقيبتك على كتف واحد ولا يتم توزيع الوزن بشكل متساوٍي، فقد يؤدي ذلك إلى إصابات إجهاد في الرقبة والكتف وضعف الوضعية وحتى الصداع، فإذا لم تكوني مستعدًا للتخلي عن حقيبتك المفضلة، قم بإفراغها من وقت لآخر.

2- تضع هاتفك بين أذنك ورقبتك:

الجلوس على مكتبك لساعات عديدة في كل مرة لا يساعد في وضعك، لكن الطريقة التي تجلس بها ليست الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤذي عمودك الفقري، قد يساعدك إمساك هاتفك بين كتفك وأذنك على إبقاء يديك حرتين في الكتابة، ولكن في النهاية يمكن أن يتلف ظهرك.

لا يُقصد من رقبتك وكتفيك الاحتفاظ بهذا الوضع لفترة طويلة، وقد تؤدي هذه العادة إلى إجهاد عضلات أعلى ظهرك، ما يؤثر على وضعيتك وشكل جسمك.

3- تعمل من لاب توب:

على الرغم من أن جهاز الكمبيوتر المحمول (اللاب توب) يسمح لك بالعمل من أي مكان، فمن الأفضل التغلب على إغراء الغرق في مقعدك، حيث يمكن أن يؤدي التراخي والنظر إلى الشاشة إلى إجهاد عضلاتك، ويمكن أن يسبب النظر باستمرار إلى الشاشة إلى إجهاد عضلاتك بقدر ما يزن 60 رطلاً على رقبتك، وفقًا لدراسة.

4- تضيف الحليب إلى قهوتك:

بينما يعتبر الحليب ومنتجات الألبان الأخرى جزءًا من نظام غذائي صحي، ولكن يمكن أن تسبب هذه الأطعمة التهابًاـ وقد تؤدي إلى تفاقم آلام الظهر الحالية، والتي بدورها ستؤثر على وضعك، فيمكن للكافيين أيضًا أن يهيئ بيئة مثالية لآلام أسفل الظهر ويؤدي أيضًا إلى آلام الظهر المزمنة.

5- كي ملابسك:

يجعلك الكي تنحني فوق طاولة، والتي بدورها تزيد من سوء وضعك، إذا كنت تقوم بالكي كثيرًا، فاستخدم كرسيًا ذا ظهر مرتفع وضع منشفة ملفوفة خلف ظهرك لمنع الانحناء.

6- تنام تحت بطانية ثقيلة:

أثناء النوم تحت بطانية كبيرة منفوشة قد تشعر بالراحة، يتطلب رفعها وترتيبها أثناء ترتيب السرير أن تنحني وتستخدم عضلاتك، لتجنب آلام الظهر، اختر المزيد من البطانيات الخفيفة.

7- تلعب التنس:

يمكن أن يؤدي لعب التنس بانتظام إلى التهاب عضلاتك، وعندما تحرك يدك باستمرار للخلف وللأمام، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الضغط على مفاصل العمود الفقري، ما يتسبب في آلام ظهرك، للوقاية من إصابات التنس، قم بارتداء أحذية ذات امتصاص جيد للصدمات وتأكد من التمدد قبل وبعد المباراة.

8- ترتدي نظارات:

قد يؤدي ارتداء النظارات الخاطئة إلى إصابة رقبتك، وهذا بدوره سيؤثر على وضعك، عندما تقوم بإمالة رأسك للخلف للنظر من خلال الجزء السفلي من العدسات، فإنها تؤدي إلى إجهاد عضلات رقبتك، ما يتسبب في شدها، لمنع الألم، تأكد من أن رأسك لا يقترب كثيرًا من الشاشة وخذ فترات راحة منتظمة للتمدد أو المشي.