5 أضرار لاستخدام المكياج منتهي الصلاحية.. احذريها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتجاهل بعض الفتيات النظر على تواريخ مستحضرات التجميل، دون إدراك خطورة ذلك على الصحة نتيجة استخدام مستحضرات التجميل بعد الانتهاء، حيث تعتبر تواريخ انتهاء الصلاحية مهمة جدا عندما يتعلق الأمر بالمكياج.

أوضحت الدكتورة سوزان ماسيك، أخصائية الأمراض الجلدية والأستاذ المساعد في كلية طب بولاية أوهايو، إن بعض الشركات المصنعة تدرج تاريخ انتهاء الصلاحية الفعلي.

وأكدت أنه يجب استبدال أي مكياج للعيون مثل الماسكارا أو محدد العيون بعد 3 أشهر فقط من الاستخدام، وكذلك يجب التخلص من أحمر الخدود السائل أو الكونسيلر أو كريم الأساس بعد عام.

وأشارت أنه يمكن بقاء أي شىء يكون قلم رصاص للحواجب أو الجفون لمدة عام فقط، بحسب ما ذكرته لموقع «CNN» بالعربية.

وكذلك أحمر وملمع الشفاه لمدة عام أو عامين، عند استخدام المنتجات منتهية الصلاحية يؤدى ذلك إلى تكوين الجراثيم التي تسبب الالتهابات وتهيج الجلد، وكذلك التهابات العين والملتحمة وشحاذ العين، كل هذه الأضرار تنشأ من المكياج منتهي الصلاحية.

نصائح عند استخدام المكياج

لا نضع ماء على المكياج عند تعرضه للجفاف، وذلك لدخول البكتيريا إلى المكياج مما يسبب تهيج للبشرة.

أضرار استخدام المكياج منتهي الصلاحية

ظهور تجاعيد مبكرة.

تصبغات الجلد.

حساسية والتي تكون من أعراضها الشعور بالألم مكان استخدام مستحضر التجميل واحمرار البشرة.

تهيج الجلد.

التهابات العين والملتحمة.

كيفية معرفة انتهاء صلاحية المكياج

عن طريق التواريخ التي توجد أسفل علب المكياج، حيث تشير إلى فترة الصلاحية بعد فتح العلبة، وتختلف تواريخ انتهاء الصلاحية بحسب نوع المنتج.

ومن المهم أيضاً استخدام المهارة المكتسبة للمرأة في معرفة صلاحية المنتجات، فعند ملاحظة تغييراً في الملمس أو الرائحة أو اللون أو الطريقة التي تُطبق بها، أو تسبب المكياج لك بمشكلة في الجلد فيجب التخلص منه على الفور.