بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد محمود عبدالعزيز وتكشف عن هديتها له: نلتقي قريبا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على إحدى أغنيات الفنانة إليسا، احتفلت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، بذكرى ميلاد الساحر محمود عبدالعزيز، الذي يتزامن موعده اليوم 4 يونيو، من خلال مقطع فيديو يضم عددا من الصور والمناسبات التي جمعت بينهما قبل وفاته.

وأرفقت بوسي شلبي تعليقًا على الفيديو الذي شاركته، قائلة: «4 يونيو عيد ميلادك كان يوم بيجمع كل حبايبك وكان اسعد يوم لي عشان كنت بشوفك فرحان وسعيد وحشتني واتمني تكون فرحان وسعيد مع كل حبايبك في الجنة وانشاء الله نلتقي قريبا يا اغلي الناس دعواتكم والفاتحة هدية عيد ميلاده غدا».

ولقي مقطع الفيديو الذي أعدته الإعلامية بوسي شلبي، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير من متابعيها معها، من داخل الوسط الفني وخارجه، وكان من أبرز التعليقات: «لروحه كل الحب والرحمة، ربنا يرحمه ويغفر له كان فنان رائع ميتعوضش، الله يرحمه حبيبتي، تعيشي وتفتكري، أسمى معاني الحب والوفاء، عيدك في الجنة أحلى إن شاء الله يارب تعيشي وتفتكري، مشوفتش واحدة مخلصة لزوجها زيك كدة، أنتي ست جميلة أوي، ربنا يهون عليكي فراقه».

وكانت الإعلامية بوسي شلبي، تحدثت خلال لقاء سابق في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، عن علاقتها بزوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ووجهت له رسالة قائلة: «روحي راحت من بعدك، وأنا عايشة من غير روح، وأمنية حياتي بجد إني أموت وأجيلك لأنك وحشتني أوي، من ساعة ما مشيت وأنا تعبانة ومش سعيدة».

ودخلت الإعلامية بوسي شلبي في نوبة بكاء شديدة، أثناء حديثها عن زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، كونها تشعر بالحنين إليه بعد سنوات من وفاته.