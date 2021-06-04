شاب يرتدي «جيبة» شقيقته في المدرسة: الجو حر ومفيش تكييف (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لم يرضخ شاب إسكتلندي في الـ16 عامًا من عمره، ويدعى شين ريتشاردسون، لقوانين المدرسة التي حظرت على الشباب ارتداء التنورة والملابس المخصصة للفتيات، حينما قام بارتدائها هو و13 فتى آخرا، ما جعلت الإدارة في أكاديمية «موفات»، تقرر عودتهم لمنازلهم حتى يرتدوا الزي المناسب لهم.

وكسر المراهق القوانين التي حددتها الإدارة، إذ قام بارتداء تنورة شقيقته، معللًا ذلك بارتفاع درجة الحرارة أكثر أيام السنة، ما جعلهم يرفضون دخوله وإعادته لمنزله.

استعار شين ريتشاردسون ملابس أخته بعد أن قال العاملون بوضع قواعد اللباس في المدرسة كانت إما بنطلون أو تنورة، وفقًا لـ«ميرور» البريطانية.

شين يبرر ارتداء الجيبة والتنورة داخل المدرسة:الجو حر

بعد احتجاج الشاب، قرر المجلس المحلي مراجعة قواعد اللباس في المدرسة وإجراء تغييرات، وقال الشاب: «لا يوجد مكيف هواء قيد التشغيل في الفصول الدراسية الآن فقط بسبب كوفيد، لذا فإن الجو حار حقًا، ومثل البعض الآخر، تم إرسالي إلى المنزل لارتدائي السراويل والتنورة القصيرة، لذلك قررت أن أبدأ في ارتداء تنورة أختي ليكسي».

وتابع الشاب: «لم يقل لي المعلمون أي شيء عن ارتداء التنورة، ولا سائق التاكسي الذي يصطحبنا ويأخذنا إلى المدرسة في الصباح».

تضامنت والدة الشاب «شين» معه، إذ قالت: «القاعدة سخيفة، وبالإضافة إلى شين وحوالي 12 فتى آخرا، تم أيضًا إرسال بعض الفتيات إلى المنزل لارتدائهن السراويل القصيرة، وكان الجو شديد الحرارة في الخارج، لذا فإن عدم تمكنهم من ارتداء السراويل القصيرة الذكية في المدرسة أمر مثير للسخرية».

وتابعت الأم معللةً ارتداء بعض الطلاب للتنورة القصيرة، «لقد عادوا لتوهم إلى المدرسة بعد الإغلاق ولم يمض وقت طويل حتى تنتهي العطلة الصيفية في 24 يونيو، لذلك من المهم أن يكون تعليمهم هناك، فضلًا عن أنهم يجلسون في فصل دراسي ساخن لساعات وأن مكيف الهواء مغلق بسبب لوائح Covid-19، شين كان يرتدي تنورة متوجها إلى المدرسة، حصل عليها من أخته ليكسي، البالغة من العمر 12 عامًا».