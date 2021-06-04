أسباب الشعور بالتعب بعد تناول الطعام.. وكيفية تجنبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عندما تعود إلى عملك بعد تناول الغداء، قد تتساءل: لماذا أشعر بالنعاس الشديد في فترة بعد الظهر؟ ولماذا يحدث ذلك؟ هل بسبب ما أكلته على الغداء؟.. هذا ما يوضحه موقع "medicalnewstoday".

- نوع الطعام الذي تتناوله:

يمكن للأطعمة الغنية بالبروتينات والكربوهيدرات أن تجعل الأشخاص يشعرون بالنعاس أكثر من الأطعمة الأخرى.

ويعتقد بعض الباحثين أن الشخص يشعر بالتعب بعد الأكل لأن الجسم ينتج المزيد من السيروتونين، والسيروتونين مادة كيميائية تلعب دورًا في تنظيم المزاج ودورات النوم.

كما يساعد حمض أميني يسمى التربتوفان، والذي يوجد في العديد من الأطعمة الغنية بالبروتين، وتساعد الكربوهيدرات الجسم على امتصاص التربتوفان.

لهذه الأسباب، فإن تناول وجبة غنية بالبروتينات والكربوهيدرات قد يجعل الشخص يشعر بالنعاس.

ويوجد التربتوفان في الأطعمة الغنية بالبروتين، وتشمل هذه:

سمك السالمون.

الدواجن.

البيض.

السبانخ.

الحليب.

منتجات الصويا.

الجبنة.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الكربوهيدرات ما يلي:

المكرونة.

الأرز.

الخبز الأبيض والمقرمشات.

الكعك والبسكويت.

السكر والحلوى.

-كم تأكل من الطعام:

قد يكون الشخص أكثر عرضة لتجربة النعاس بعد الأكل بعد تناول وجبة كبيرة.

كما أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غداء أكبر قد يعانون من ركود بعد الظهر أكثر من أولئك الذين يأكلون أقل في منتصف النهار، ويؤدي تناول الطعام إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد يتبع ذلك انخفاض في الطاقة.

ويمكن أن تسهم عوامل أخرى في الشعور بالتعب بعد تناول الطعام:

قلة النوم في الليل، مما قد يؤدي إلى التعب طوال اليوم.

تناول الكحول مع الوجبة، خاصة أثناء النهار.

كيف تتوقف عن الشعور بالتعب بعد الأكل؟

- بدلًا من تناول وجبات كبيرة، تناول وجبات صغيرة ووجبات خفيفة كل بضع ساعات للحفاظ على مستويات الطاقة.

- احصل على نوم جيد، وذلك لأن الأشخاص الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم ليلًا أقل عرضة لتجربة انخفاض كبير في الطاقة بعد الغداء.

- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة أثناء النهار، خاصة بعد تناول الطعام، يمكن أن يساعد ذلك على منع الشعور بالتعب بعد تناول الوجبة.

- تجنب تناول الكحول مع الوجبات، حيث يمكن للكحول أن يجعل الأشخاص يشعرون بمزيد من التعب.

متى تستدعي استشارة الطبيب؟

إذا كان الشخص يتعب باستمرار بعد تناول الطعام، يجب عليه استشارة الطبيب، ويمكن أن تساهم الحالات الطبية التالية في الشعور بالتعب المفرط بعد تناول الطعام:

- عدم تحمل الطعام أو الحساسية.

- مرض الاضطرابات الهضمية.

- فقر الدم.

- داء السكري.