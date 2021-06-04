خطيرة للغاية.. ما تحتاج معرفته عن سلالة كورونا الفيتنامية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من القلق والتوتر انتابت العالم عقب تحذير وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج من أن نوعًا هجينًا من فيروس كورونا له خصائص الطفرة الهندية وكينت البريطانية "خطير للغاية"، وفقًا لما ذكره موقع express.

قال نجوين تان لونج: "كشفت فيتنام النقاب عن نوع جديد من فيروس كورونا يجمع بين خصائص المتغيرين الحاليين اللذين تم العثور عليهما لأول مرة في الهند والمملكة المتحدة"، منوهًا بأنه خطير جدا، حيث أظهرت الأبحاث المعملية للسلالة الجديدة أن الفيروس يكرر نفسه بسرعة كبيرة، كما ظهرت العديد من حالات السلالة الجديدة في أجزاء مختلفة من فيتنام في فترة زمنية قصيرة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 125 حالة إيجابية في مدينة هوشي منه، وهي أكبر مدينة في فيتنام، ما دفع المسؤولين في محاولة للسيطرة على المتغير الجديد، بوضع اختبار زيادة التيار وقيود أكثر صرامة.

ما هي الأجسام المضادة؟

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذه الطفرة "تجعل من الصعب على الأجسام المضادة التمسك بفيروس كورونا"

أوضح موقع العلوم Live Science أن الأجسام المضادة هي "بروتينات متخصصة على شكل Y ترتبط مثل القفل والمفتاح للغزاة الأجانب في الجسم" ، مثل فيروس كورونا، وبمجرد أن ترتبط الأجسام المضادة بهدفها، مثل فيروس كورونا، فإنها "تضع علامة عليه للتدمير".

-لماذا أكثر خطورة؟

إذا كانت طفرة كورونا في فيتنام Y144 تجعل من الصعب على الأجسام المضادة أن تلتصق بفيروس كورونا، ففي جوهرها يمكن أن تتجنب الجهاز المناعي، كما أنه إذا كانت الطفرة الفيتنامية تجعل من الصعب على الأجسام المضادة التمسك بالفيروس التاجي، فقد تؤثر هذه السلالة على فعالية اللقاح، كما أن هناك مخاوف من أن تكون السلالة أكثر قابلية للانتقال.

-سلالات كورونا الجديدة

وكانت منظمة الصحة العالمية رصدت أكثر من سلالة جديدة لفيروس كورونا، والتي جاءت كالتالي:

-البديل البريطاني ويسمى كينت (B.1.1.7)

-البديل الجنوب أفريقي B.1.351) )

-البديل البرازيلي (ص 1)

-البديل الهندي B.1.617.2) )

وقال الدكتور كيدونج بارك من منظمة الصحة العالمية: "من المتوقع حدوث طفرات فيروسية، وأنه يتم مراقبة الطفرة الجديدة ودعم التحقيق حسب الحاجة".