منها اللبن والمكسرات.. أطعمة تعزز مناعة الأطفال لمقاومة فيروس كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتاج الطفل في كل مرحلة عمرية إلى عناصر غذائية مختلفة تساعده على التكوين السليم والنمو البدني، بالإضافة إلى مقاومة الأمراض التي يمكن أن تصيب الأطفال في مراحل مبكرة من أعمارهم، وأيضا لتعزيز المناعة أجسادهم ضد بعض الفيروسات التي قد تصيبهم خلال فترة التقلبات بين فصول السنة، وضد فيروس كورونا المستجد، وتشمل الأطعمة المفيدة لتعزيز مناعة الأطفال في زمن كورونا، كما ذكرها موقع «only my health»، البيض واللبن والمكسرات وغيرها.

أطعمة تساعد على تعزيز المناعة عند الأطفال

البيض

يعتبر البيض مصدر غني بالبروتين، خاصة صفار البيض لأنه يساعد على تحسين الذاكرة عند الأطفال.

اللبن

يحتوي اللبن على البروبيوتيك، وهي مكملات غذائية ومن البكتيريا النافعة التي تساعد في عمل الجهاز الهضمي ومقاومة الأمراض.

الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف والحديد والمغذيات ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالسكري من النوع 2، وكذلك السرطان.

المكسرات واللوز

تعتبر المكسرات من الأطعمة التي تساعد على تقوية مناعة الأطفال، لاحتوائها على أوميجا 3، والتي تساهم في تقوية المناعة ومحاربة الأمراض، وخاصة أمراض الجهاز التنفسي التي تصيب الأطفال.

زبدة الفول السوداني

يمكن إضافة زبدة الفول السوداني للعديد من الأطعمة، مثل التفاح والكرفس والبسكويت والخبز، وتعتبر من الأطعمة المفيدة لصحة قلب الأطفال.

الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا على البروتين والكربوهيدرات، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن، حيث أنها غذاء ممتاز للدماغ للحفاظ على مستويات الطاقة وتركيز الطفل.

الفواكه والخضروات الملونة

الفواكه والخضروات الملونة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، حيث تعزز هذه العناصر الغذائية الصحة وتحمي أيضًا من الأمراض على المدى القصير والطويل، فهي جيدة لتقوية جهاز المناعة لدى الطفل ومساعدته على محاربة الأمراض.

الحمضيات

تعد الحمضيات غنية بفيتامين ج، والذي يساعد على تقوية جهاز المناعة، ويزيد من تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك

لا بد أن تكون اللحوم بأنوعها جزءا أساسيا في غذاء الطفل، لأنها تعمل على تزويد الجسم بالمعادن المهمة، مثل الحديد والزنك، ويعملان على تقوية المناعة.