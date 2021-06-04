طريقة عمل الكبسة باللحمة.. سهلة وبسيطة وعلى قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الكبسة باللحمة، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، وبخاصة الأطفال نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل، في طريقة إعدادها بالوصفات المختلفة، ونقدم إليكِ طريقة عمل الكبسة باللحمة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، خلال السطور التالية.

مقادير الكبسة باللحمة

كيلو لحم

كيلو أرز بسمتي

بصلة مبشورة

2 حبة طماطم مبشورة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهار كبسة

ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

7 فصوص حبهان

10 حبات قرنفل أو مسمار

ربع ملعقة صغيرة بودرة زعفران

ربع ملعقة كركم

2 معلقه كبيرة زبدة أو سمنة

2 قرن فلفل أخضر حار

طريقة عمل الكبسة باللحمة

- نغسل الأرز البسمتي وننقعه

- نسخن الزبدة أو السمنة في قدرة الطبخ، ونضيف البصل المبشور حتى يأخذ لون ونضع البهارات والملح والفلفل والكزبرة والحبهان والقرنفل وورق اللورا واللومي، ونقلبها ثم نضع عليها اللحمة لتأخذ لون ذهبي وتقفل المسام.

- ثم نضيف الطماطم المبشورة والفلفل الأخضر الحار والماء المغلي ونغطي القدر، حتى تقترب من التسوية.

- نضع الأرز البسمتي عليها ونترك الأرز على نار عالية حتى يشرب المرق، ونضع بودرة الزعفران والكركم كلا على حدة ونقلبهم، ونغطي القدر لمدة نصف ساعة.

مقادير عمل الكبسة السعودي

لحمة بتلو مكعبات

بصل مكعبات

جزر مبشور

قرنفل بودرة

قرفة

بودرة حبهان

بهارات كبسة

صلصة طماطم

أرز بسمتي

ماء حسب الاحتياج

لوز أنصاص

زبيب

بقدونس

طريقة تحضير الكبسة السعودية

«شوحي» اللحمة في الزيت ثم ضيفي الجزر والبصل و«شوحيه».

ضيفي البهارات والصلصة والحبهان والقرفة والقرنفل وماء حسب الاحتياج ثم ضيفي الأرز.

اتركيه على النار حتى ينضج ثم زيني باللوز والبقدونس والزبيب وقدميه ساخنا.

طريقة عمل الكبسة

مقادير عمل الكبسة

كيلو لحمة ضاني

1 ونصف كوب أرز

بصلة بيضاء

فلفل رومي أخضر

لومي

قرنقل

فلفل حار أخضر

طماطم

ثوم طازج

زنجبيل طازج

جزر

صلصة طماطم

زبيب

قرفة عيدان

قرفة مطحونة

كركم

نجمة الينسون

حبهان فصوص

ورق لورا

فلفل أبيض

ملح

طريقة تحضير الكبسة

شوحي البصل في الزيت على النار، ثم ضيفي الثوم المفروم والزنجبيل.

ضيفي القرنفل والقرقة العيدان والمطحونة والحبهان والكمون وورق اللورا.

ضيفي الفلفل الأبيض وصلصة الطماطم والطماطم المبشورة.

ضيفي نجمة الينسون ثم ضيفي الفلفل الحار ثم الأرز ثم ضيفي الماء الساخن والملح وقلبي الخليط.

غطي الخليط وعند قرب تمام النضج ضيفي الزبيب.

اترك الخليط حتى تمام نضج الأرز واللحمة، ثم اغرفي الكبسة وقدميها.