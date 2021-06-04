الامارات | "قنبلة سكر" تقضي على الخلايا السرطانية "الجشعة" في ثوان

شكرا لقرائتكم خبر عن "قنبلة سكر" تقضي على الخلايا السرطانية "الجشعة" في ثوان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر فريق من العلماء البريطانيين "قنبلة سكر" يمكن أن تقضي على الخلايا السرطانية "الجشعة" في ثوان. وتحتاج الأورام إلى الطعام لكي تنتشر، لذا تلتهم "القنبلة" الحلوة التي تحتوي على العقار، ويؤدي تسليط الضوء على تلك الخلايا السرطانية إلى تفجير المادة "المتفجرة" المعروفة باسم SeNBD.

وبحسب "ذي صن"، و"روسيا اليوم"، يأمل العلماء أن يعزز العلاج بالسكر البقاء على قيد الحياة، ويجنب المرضى اللجوء للعلاج الكيميائي. وتم استخدامه فقط في الورم الأرومي الدبقي، وهو سرطان الدماغ الأكثر شيوعا. وفي الاختبارات، دُمرت الخلايا المتلهفة للسكر في الورم في ثوان.

ويمكن مكافحة سرطانات الثدي والبروستات والرئة من خلال هذا النهج. وقال الباحث سام بنسون، من جامعة إدنبرة، عن تقنية القنبلة السكرية: "الدواء يمتص الطاقة من الضوء. إنها تستخدم الطاقة لتسليح الأكسجين في الخلايا، وقتلها من الداخل".

وأشارت الجمعية الخيرية لأورام الدماغ إلى أن هذه الطريقة يمكن أن تكون "طريقة جديدة مبتكرة لاستهداف الخلايا السرطانية العدوانية مع الحفاظ على الخلايا السليمة".

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