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الامارات | فيديو..إعلامية كويتية في موقف طريف على الهواء: خدي عمري كله

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متابعة- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  تعرضت الاعلامية الكويتية بيبي الخضري لموقف طريف اثناء اجرائها حوارا مع زوجين في احد المطاعم. وتظهر المذيعة الكويتية وهي تقترب من الزوجين وتسألهم "ممكن اخذ معكم لقاء؟"ليفاجئها الرجل بالقول "انت تاخدي عمري كله".

وانهارت المذيعة الكويتية من الضحك بعد هذه الاجابة الغير متوقعة وطلبت التوقف عن التصوير.

وشاركت زوجة الرجل في الضحك وقالت لها "مبروك ليكي" وتابعت "تصدق انا بحبها بس فيها عيب واحد بتخش القلب من دون ما تستأذن".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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