لقاح أسترازينيكا.. هل تكون الآثار الجانبية للجرعة الثانية أكثر شدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تلقى الكثيرون جرعتهم الأولى من لقاح أسترازينيكا، وينتظرون الآن موعد تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح المقاوم لفيروس كورونا، ويتساءل البعض عما إذا كانوا سيتعرضون لذات الآثار الجانبية التي حدثت لهم عقب تلقيهم جرعتهم الأولى أم أنها ستكون أكثر حدة في المرة الثانية.

بطبيعة الحال، سيكون هناك بعض التخوف بين هذه المجموعة التي تلقت جرعتها الأولى بعد تقارير عن حدوث مضاعفات تجلط الدم في عدد قليل من الأشخاص الذين يتلقون اللقاح، كما أن تجربة سيئة للبعض بعد الجرعة الأولى ستدفعهم إلى التساؤل عما إذا كانوا سيعانون من نفس التجربة أو تجربة أسوأ بعد الجرعة الثانية الثانية.

وبحسب ما ذكر موقع express فإن بيانات التجارب السريرية التي تضم أكثر من 23000 مشارك، يجب أن تهدىء بعض هذه المخاوف، فكانت التفاعلات العكسية التي تم الإبلاغ عنها بعد الجرعة الثانية أكثر اعتدالًا وتم الإبلاغ عنها بشكل أقل تكرارًا من الجرعة الأولى.

كما كانت التفاعلات الضائرة، التي تم تقسيمها حسب العمر، أكثر اعتدالًا بشكل عام وتم الإبلاغ عنها بشكل أقل عند كبار السن (65 عامًا وما فوق) مقارنةً بالأشخاص الأصغر سنًا.

الآثار الجانبية المتوقعة

قام تطبيق COVID Symptom Study بتجميع وتحليل عمليات إرسال البيانات لتحديد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للقاح أسترازينيكا، كما أوضح فريق الخبراء القائمين على التطبيق، فمن الطبيعي تمامًا ومشجعًا بالفعل تجربة الآثار الجانبية للقاح.

وأوضحوا أن لقاحات COVID-19 تعمل من خلال استخدام نسخة غير ضارة من فيروس كورونا SARS-CoV-2 لتدريب جهاز المناعة، لذلك عندما نواجه الفيروس بشكل حقيقي يمكننا محاربته.

وفقًا للخبراء، يمكن أن تشعر استجابة "التدريب" هذه إلى حد ما بالتأثيرات التي نحصل عليها عندما نكافح عدوى حقيقية، وتشمل الآثار الجانبية الصداع والحمى والقشعريرة أو الرعشة والتعب (التعب) وآلام العضلات أو المفاصل والإسهال والشعور بالغثيان (الغثيان).

تشير البيانات أيضًا إلى أنه من الشائع تجربة تأثيرات موضعية مثل الألم أو التورم أو الاحمرار أو الحكة في موقع الحقن أو تورم الغدد (العقد الليمفاوية) في الإبط، كما أشار الباحثين إلى أنه على الرغم من أنها قد تجعلك تشعر بالضيق، إلا أن كل هذه التأثيرات هي علامة على أن نظام المناعة لديك يبدأ في العمل لحمايتك من COVID-19، وفي الوقت نفسه، لا تقلق إذا لم تشعر بأي من هذه الآثار بعد اللقاح.

كما أشار الخبراء إلى أنه سيظل جهازك المناعي يتعلم كيفية الاستجابة للفيروس

وفقًا لبيانات التجارب السريرية، تحدث الآثار الجانبية بعد وقت قصير من التطعيم ولا ترتبط بمرض أكثر خطورة أو دائمًا.

إن طبيعة الآثار الجانبية المشتبه بها التي تم الإبلاغ عنها متشابهة إلى حد كبير عبر الفئات العمرية، على الرغم من أنه، كما لوحظ في التجارب السريرية وكما هو الحال عادةً مع اللقاحات الأخرى، قد يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر عند البالغين الأصغر سنًا.

الارتباط بجلطات الدم

يستمر التحقيق في حالات نوع نوعي نادر للغاية من الجلطة الدموية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية، ووفقًا لهيئة الطب بالمملكة المتحدة، يجب ألا يحصل أي شخص عانى من جلطات دماغية أو جلطات دموية كبيرة أخرى مع مستويات منخفضة من الصفائح الدموية بعد جرعة اللقاح الأولى من لقاح أسترازينيكا على جرعته الثانية، كما نصحت أي شخص لم يكن لديه هذه الآثار الجانبية أن يتقدم لجرعته الثانية عند دعوته.

وأكدت الهيئة مؤخرًا أن الأدلة حتى الآن لا تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا يسبب الجلطات الدموية الوريدية دون انخفاض عدد الصفائح الدموية، فإذا كنت تعاني من أي أعراض جلطة دموية بعد حوالي أربعة أيام من التطعيم، يجب عليك طلب المشورة الطبية على وجه السرعة .

وتشمل الأعراض:

-صداع شديد لا يزول بمسكنات الألم البسيطة أو يزداد سوءًا عند الاستلقاء أو الانحناء

-صداع غير عادي قد يكون مصحوبًا بتشوش الرؤية أو الارتباك أو صعوبة الكلام أو الضعف أو النعاس أو النوبات

-طفح جلدي يشبه كدمات صغيرة أو نزيف تحت الجلد خارج موقع الحقن

-ضيق في التنفس وألم في الصدر وتورم في الساق أو ألم بطني مستمر.