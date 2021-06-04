هل الأواني الميلامين تسبب تكوين حصوات بالكلى وانسداد مجرى البول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

الميلامين من الأواني الأكثر انتشارا وذلك لتنوع أشكاله وألوانه وملمسه الناعم، ولكن هل هي آمنة للاستخدام؟.. هذا ما توضحه الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر جروب "جت في اللقمة" على "فيسبوك".

الميلامين مركب صناعي غني بالنيتروجين ويتكون من اليوريا ودي فورماميد أوسيانيد الهيدروجين، ومن خلال الجمع بين الميلامين واليوريا والفورمالدهايد يتم تكوين الميلامين الصلب.

وأوضحت "زكي" أن الضرر يحدث نتيجة ذوبان هذه المادة في الطعام أو الشراب، ويرجع تأثير هذه المادة على الكلى وإمكانية تكوين حصوات وانسداد مجرى البول، وكذلك قد يحدث تهيج في العين ومجرى التنفس.

وتابعت أن هذه المادة سببت سرطانا في حيوانات التجارب، لكن لم يثبت علميا أنها تسبب إصابة البشر بالسرطان حتى الآن.

وحددت رئيس لجنة سلامة الغذاء، مجموعة من النصائح لاستخدام الميلامين بشكل آمن، وذلك من خلال ما ذكرت منظمة الغذاء والدواء، بالشروط التالية:

- عدم استخدام الأواني الميلامين للتسخين أو الطهي، حيث يتمثل الخطر الأكبر عند التسخين.

- تجنب وضع هذه الأواني في الميكروويف أو الفرن.

- عدم استخدام أوعية الميلامين لوجبات الأطفال أو الرضع.

- تجنب استخدام الأدوات الحادة كالسكين على أدوات الميلامين، حتى لا تتسبب في خدشها.

- عدم استخدام أواني الميلامين التي تضرّرت وخدشت.

- عدم كشطها أثناء التنظيف أو استخدام أدوات التنظيف المعدنية أثناء تنظيفها، مثل السلك.