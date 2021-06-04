طبيبة توضح الطريقة الصحيحة لغلي الحليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الحليب من المشروبات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، وذلك بفضل احتوائه على العديد من الفوائد الصحية، ولكن ما الطريقة الصحيحة لغليه؟.. هذا ما تذكره الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، وفق ما نشرته عبر جروب "جت في اللقمة" عبر "فيسبوك".

1- الأواني الصحية المضمونة لعملية الغلي هي الاستانلس ستيل، وكقاعدة أساسية لاستعمال هذا النوع، يجب ألا تتجاوز النار قطر القاعدة الحرارية الموجودة بأسفل اللبانة.

2- يوضع اللبن في اللبانة ثم نضعها في صينية أو إناء بها القليل من الماء ونضعهم على نار متوسطة، ويتم غلي اللبن في هذا الحمام المائي مع التقليب المستمر حتى تمام الغليان، وبهذا يتم منع احتراق بروتينات الحليب التي تلتصق بقاع اللبانة وتقلل من القيمة الغذائية للحليب.

3- يتم تبريد اللبن مباشرة عن طريق وضعه في إناء به ماء بارد، وذلك بهدف إحداث صدمة حرارية مشابهة لعملية البسترة وذلك لقتل الميكروبات.

4- الألبان المعبأة المبسترة لا تحتاج لغلي، ولكن يمكن تدفئتها عند الحاجة.