3 طرق لإنقاص الوزن دون الحاجة إلى تمرين ونظام غذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يعاني الكثير من الناس عندما يفكرون في خسارة الوزن، بسبب اتباع نظام غذائي والتمارين الشاقة التي يمارسونها.

وهناك 3 طرق أخرى بسيطة وسهلة تساعدك على ذلك، نوردها لكم وفقا لما أورد موقع "brightsiede".

1- رياضة التنفس:

تساهم بشكل كبير في فقدان الوزن، القاعدة الأساسية في رياضة التنفس هي أنه يجب عليك الشهيق والزفير ليس بصدرك ولكن بمعدتك.

إذا استمريت على هذا ستتخلص من الدهون في كثير من المناطق، ومنها الخصر والبطن، كل شيء ممكن إذا قمت بمجموعة كاملة من تمارين التنفس.

2- دش بمزيج من المياه الساخنة والباردة (دش متباين):

هذه الطريقة بسيطة للغاية وغالبًا ما تكون مصحوبة بإجراءات أخرى، عند الانتهاء من الاستحمام، اجعل الماء يتحول إلى ثلج بارد لمدة 3 دقائق وساخن لمدة دقيقة، لن يؤدي هذا الدش المتباين إلى التخلص من الوزن الزائد فحسب، بل سيطرد أيضًا أمراضًا مثل عدم انتظام ضربات القلب والخلل في الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم الأساسي والسيلوليت.

3- المساج:

أفضل أنواع المساج لمحاربة الدهون هي الحجامة، إنها تساعد على كسر رواسب الدهون، وتحسين الدورة الدموية في الجزء الأمامي من البطن، وتطبيع حركة الأمعاء، ويمكنك القيام بهذه الإجراءات بنفسك في المنزل وفي الصالونات الخاصة، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل منهجي ودورات.