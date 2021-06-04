Travel Essentials.. أساسيات السفر حسب وجهتك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يونيو 2021 01:34 مساءً - استمتعي بعطلة صيفية ساحرة هذا الصيف، خصوصاً من بعد التخفيف من إجراءات كورونا. لذا ولكي تكوني دائماً السباقة في إطلالاتك اخترنا لك أكثر ثلاث وجهات اكتظاظاً، والتي تستقبل المسافرين والسياح، وعلى أساسها نسقنا لك الإكسسوارات والأزياء التي تليق بها.





Beach Trip to Maldives

Beach Trip to Maldives

رصدنا الكثير من سيدات ونساء الخليج متوجهات نحو جزر المالديف هذا الموسم، لكي يرفهن عن أنفسهن بشكل كبير، خصوصاً بعد فترة الحجر. لذا اخترنا لك إكسسوارات بطابع استوائي مستوحاة من ألوان الطبيعة لكي تتألقي بها في رحلتك.

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Luxury Mood in Santorini

Luxury Mood in Santorini

لا تبتعدي عن أجواء البحار، لكن هذه المرة بوجهة فخمة مليئة بالرقي والتميز، وتمنحك رفاهية مطلقة. إنها جزيرة سانتوريني في اليونان. هناك ستليق بك القفاطين الزرقاء والبيضاء، المستوحاة من أجواء الجزيرة، مع إكسسوارات باللون الأبيض والبيج، التي ستمنحك إشراقة لا مثيل لها.

Safari Trip to South Africa

Safari Trip to South Africa

في حال كنت صاحبة شخصية جريئة وتحبين المغامرة، فما عليك سوى التوجه نحو جنوب أفريقيا للقيام برحلة سفاري جميلة وسط الصحراء، حيث ستشاهدين عن كثب أكثر الحيوانات البرية جمالاً. هناك ستليق بك الأزياء القبلية أو ما يعرف في عالم الموضة بالـ Tribal مع إكسسوارات ذات ألوان ترابية وذهبية جميلة.

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