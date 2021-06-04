للرجل.. أجمل موديلات سترات صيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يونيو 2021 01:34 مساءً - عند اختيار الرجل للسترات الصيفية، لا بدّ أن يركز على الجودة، وأن تكون مناسبة مع ملابسه وتخدم لفترة طويلة دون أن تفقد مظهرها الأصلي الجذّاب وقيمتها، لذلك هي أكثر بكثير من مجرد قطعة موسمية، سواء كانت مصنوعة من القطن الخفيف، الدنيم، الكتّان، أو حتى الجلد الرقيق...



منوّعة ومختلفة

ريز كوبر Reese Cooper



تتميّز السترات الصيفية للرجال بأشكال منوّعة ومختلفة من التصاميم الأنيقة والعصرية، حتى يشعر الرجل أنه بكامل نشاطه وحيويته، مع أقمشة ناعمة.

شهد هذا الموسم النمط العسكري في سترات الرجال، بالإضافة إلى سترة الدنيم التي تعتبر واحدة من الملابس الرجالية الأكثر ديمومة، خاصة إذا تمّ تنسيقها مع سروال من الجينز لطلّة عصرية بامتياز، بالإضافة إلى اعتماد الرجال أسلوباً جديداً في السترات الصيفية وهو الرياضي؛ لأنه عمليّ جداً، إذا تم تنسيقه مع سروال قصير وأحذية رياضية؛ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع على سبيل المثال.

الأقمشة المشهورة لصنع السترات الصيفية للرجال هي تلك الناعمة ذات التصميم الجيد والأقمشة غير اللامعة واللمعان ذات السطح المخملي قليلاً، ويبقى القطن هو المادة المفضلة بمختلف ألوانه وتصاميمه.

عند اختيار الرجل سترة للصيف، يجب عليه معرفة وجود أنواع مختلفة من قطع الملابس، سيسمح هذا ليس فقط بالحصول على خيار جيد لموسم بارد، ولكن أيضاً لاتخاذ قرار بشأن قميص الصيف، فتبرز السترات القصيرة مع حزام بالإمكان تنسيقها مع سروال طويل رسمي للمناسبات الرسمية والاجتماعات.

أما سترة الجينز فهي دائماً موجودة في خزانة كل رجل، وبالنسبة لكثير من الرجال هي مريحة إلى حدّ كبير، لا يمكنه الاستغناء عنها أبداً؛ لأنها عملية للغاية، لذلك هي تتمتّع بمميزات جمالية ومناسبة تماماً لموسم الصيف.

تابعوا المزيد: أحدث ملابس رياضية صيفية للرجال



ألوان ترضي الأذواق

داندوب Dondup



يتمتّع كل رجل بذوق خاص به عند اختيار ملابسه، فكيف إذا تعلّق الأمر بسترة الصيف؛ الذي تكثر فيه الألوان الناعمة، منها الأزرق على سبيل المثال، وهو لون كلاسيكي يجسّد الهدوء والثقة، ويعطي الطابع العملي والتنوّع اللازميْن لملابس الرجل الخارجية، بينما الأزرق الرمادي هو من أكثر الألوان طلباً؛ لأنه يتمتّع بشعور البحر والسماء الطبيعية الصافية.

على الرغم من أن اللون الرمادي هو لون بارد ومحايد، ولكنه يبدو مرافقاً للرجل أينما ذهب، خاصة إذا تمّ تنسيق السترة مع قميص باللون الأزرق أو الأسود؛ لإضفاء طلّة مميزة خلال مشاويره.

أما اللون البرجندي وهو الأحمر، فمناسب جداً ارتداء سترة من هذا اللون مع سروال جينز كلاسيكي وقميص أبيض وربطة عنق سوداء.

أما الحل الكلاسيكي فهو سترة الرمل، التي يستخدمها عدد كبير من المصممين؛ نظراً لبساطتها خلال موسم الصيف.

وأخيراً، برزت السترات القصيرة مع الياقات البيضاء، وهي عملية جداً إذا تمّ تنسيقها مع القمصان ذات الأزرار العلوية غير المزخرفة، أو مع القمصان ذات العنق الكبيرة، أو حتى مع القمصان الأنيقة تحت خط العنق.

تابعوا المزيد: موديلات بدل شبابية رسمية للمناسبات