طرق التخلص من حفر الوجه بوصفات سهلة وسريعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يونيو 2021 01:34 مساءً - هل تعانين من ظهور حبوب الوجه، التي تترك آثاراً مزعجة بعد زوالها ؟ نقلنا هذا السؤال إلى الخبيرة منى النعمان، التي منحتها إجابة شاملة ووافية.

"لدي بقع وآثار جروح وحبوب في وجهي وفي جسمي، ماذا أستعمل لإخفائها؟"



وصفة زيت جوز الهند والعسل



وصفة زيت جوز الهند والعسل للعناية بالبشرة



المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

حبة موز واحدة.



طريقة التحضير والاستخدام:

اهرسي الموزة باستخدام الشوكة في وعاء مناسب.

أضيفي على هريس الموز، زيت جوز الهند والعسل وقلبيها جيداً.

استخدمي الوصفة على البشرة بعد تنظيفها بماء فاتر.

اتركي الوصفة على الوجه والرقبة لمدة 30 دقيقة.

اغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر، وجففيه باستخدام قطنة نظيفة.

يمكنك استخدام الوصفة مرتين أسبوعياً، وستلاحظين اختفاء حب الشباب تدريجياً.



ماسك لإزالة آثار حبوب الوجه

ماسك لإزالة حبوب الوجه

ملعقة صغيرة من العسل: مضاد للبكتيريا ومغذٍّ للبشرة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون: عصير الليمون يساعد في تبييض البشرة ويزيل آثار حب الشباب.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا: يساعد في إزالة الشوائب من البشرة،

نصف ملعقة صغيرة من بودرة القرفة: مضادة للبكتيريا والميكروبات

رشة صغيرة من جوزة الطيب: تزيل البثور وآثارها.

اخلطي المكونات جميعها مع بعضها البعض، وجربي الخلطة على يدك؛ للتأكد من عدم التحسس تجاه المكونات ونظفي وجهك جيداً من المكياج، ثم ضعي الخلطة على وجهك، واتركيها لمدة 15 إلى 25 دقيقة. يمكنك تطبيق هذا الماسك 3 مرات في الأسبوع.

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التقشير العميق



يمكنك اللجوء أيضاً إلى تقنيات التقشير العميق أو الليزر لعلاج حفر الوجه، والطبيب المختص يحدد العلاج الأنسب.



طريقة إخفاء حفر الوجه بالمكياج

طريقة إخفاء حفر الوجه



يمكنك في الوقت الحالي تطبيق حيل المكياج الآتية لإخفاء حبوب وحفر الوجه بالمكياج لمناسباتك الهامة:



لإخفاء الحبوب: بعد توزيع الفاونديشن السائل على كامل الوجه، ضعي بواسطة الفرشاة القليل من المستحضر المصحِّح بلون البيج على البثور، ثم بمساعدة عود قطني، ربّتِي على الحوافّ لمزج المنتج من دون إزالة الأساس تحته. بعد ذلك، ضعي البودرة الشفّافة لتثبيت كريم الأساس والمصحِّح.

لإخفاء حفر الوجه: ضعي القليل من كريم الأساس الفاتح جدّاً داخل تجويف الندبة لتخفيف شكلها.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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