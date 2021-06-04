تسريحات شعر للمرأة العربية من مصففة الشعر السعودية هيام الحمادي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 يونيو 2021 01:34 مساءً - معروف أن النساء السعوديات رائدات جداً في كل المجالات، وخصوصاً في عالم الجمال الموضة، وتحديداً المكياج والشعر. وفي هذا المقال، رصدنا من مصففة الشعر السعودية هيام الحمادي مجموعة من تسريحات الشعر المناسبة للمرأة العربية، وهي تسريحات عصرية جذابة تعزز من إطلالة المرأة وتزيدها جمالاً وأنوثة، فاختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة الويفي الجانبية

تسريحة الويفي الجانبية المزينة بالأكسسوار(الصورة من حساب هيام الحمادي على إنستغرام)



هذه التسريحة أنيقة جداً، استوحيناها من مصففة الشعر السعودية هيام الحمادي، لتستوحي منها أجمل إطلالاتك، خصوصاً في المناسبات وحفلات الزفاف. اجعلي الفرق جانبياً، واسحبي شعرك من جانب واحد الى الخلف وثبتيه بأكسسوار شعر مميز باللون الأسود، مزين بالريش.

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تسريحة الكعكة المزدوجة

تسريحة الويفي الجانبية المزينة بالأكسسوار(الصورة من حساب هيام الحمادي على إنستغرام)



إذا كنت ترغبين في إطلالة عصرية، شبابية، وجذابة، تلهمك مصففة الشعر هيام الحمادي أجمل تسريحات الكعكة المزدوجة، خصوصاً ، إذا كنت من صاحبات الشعر المجعد بشكل طبيعي. وترتكز هذه التسريحة على رفع الشعر الى منتصف الرأس وتقسيمه الى قسمين، وجعلهما على شكل كعكتين متقابلتين، مع الحرص على ترك بعض خصلات الشعر منسدلة على جانبي الوجه.



تسريحة ذيل الحصان العالية مع الغرة البوف

تسريحة ذيل الحصان العالية مع الغرة البوف(الصورة من حساب هيام الحمادي على إنستغرام)



تعد تسريحات ذيل الحصان العالية من أكثر تسريحات الشعر الملائمة للمناسبات التي تقام في الأجواء الحارة، كونها أنيقة جداً ومريحة في الوقت نفسه. بإمكانك أن تستوحيها من مصففة الشعر هيام الحمادي، التي اختارت تسريحة ذيل الحصان العالية مع الأطراف الملفوفة والغرة البوف المسحوبة الى الخلف، مع خصلات صغيرة منسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الشعر المبلل المسحوب الى الخلف

تسريحة الشعر المبلل المسحوب الى الخلف(الصورة من حساب هيام الحمادي على إنستغرام)



لا تزال تسريحات الشعر المبلل تلاقي رواجاً كبيراً بين النساء، فهي تسريحة عصرية وأنيقة، وتناسب إطلالاتك في المناسبات، وتلهمك مصففة الشعر هيام الحمادي واحدة من تسريحات الشعر المبلل الناعمة والجذابة، التي ترتكز على الغرة البوف المسحوبة الى الخلف، والشعر المبلل المنسدل على الظهر.



تسريحة الشعر الكيرلي نصف المرفوع

تسريحة الشعر الكيرلي نصف المرفوع(الصورة من حساب هيام الحمادي على إنستغرام)



لقد أصبح معروفاً أن تسريحة الشعر نصف المرفوع بمختلف أشكالها تلاقي انتشاراً كبيراً في الوقت الحالي، لذلك بإمكانك أن تعتمديها على طريقة هيام الحمادي، التي اختارت تسريحة الويفي مع الغرة المسحوبة بالكامل الى أعلى الرأس.



تسريحة الشعر الويفي مع الغرة المتداخلة والأكسسوارات الناعمة

تسريحة الشعر الويفي مع الغرة المتداخلة والأكسسوارات الناعمة(الصورة من حساب هيام الحمادي على إنستغرام)



إذا كنت من محبات أكسسوارات الشعر المرصعة الناعمة، اعتمديها في المناسبات مع تسريحة الشعر الويفي والغرة المتداخلة مع بعضها البعض، والمزينة بأكسسوارات شعر فضية على شكل نجوم وفراشات، مع حبات اللؤلؤ بأحجام مختلفة.

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