رنا سماحة تنشر صورا من حفل زفاف شدوى عصام الحضري: «مع الجوز اللوز والشيرة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حرصت الفنانة رنا سماحة، على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصور لحضورها حفل زفاف شدوى ابنة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق عصام الحضري، وعلقت عليها «مع الجوز اللوز والشيرة».

إطلالة رنا سماحة في حفل زفاف ابنة عصام الحضري

وأطلت الفنانة رنا سماحة بفستان أزرق قصير، وحرصت على التقاط الصور مع شدوى الحضري وزوجها.

إطلالة شدوى الحضري الثانية في حفل الزفاف

ولفتت ابنة عصام الحضري الأنظار بإطلالتها الثانية في حفل الخطوبة، وارتدت فستان أوف وايت قصير للغاية واتسم التصميم بأنه ذو أكمام مكشوفة ومطرز بالكامل ما زاد من أناقتها، كما تميز الفستان بالريش وبصيحة الكم الواحد التي تتصدر صيحات الموضة حاليا، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الجذابة التي منحتها إطلالة مختلفة ومتكاملة.

شدوى عصام الحضري

واحتفلت شدوى عصام الحضري، ابنة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، ليلة أمس، بحفل زفافها داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع.

وتألقت «شدوى» بفستان زفاف غير تقليدي، جاء باللون الذهبي اللامع، كما تميز بكونه قصير، مع اكستنشن طويل من الخلف، وأكمام طويلة، معتمدة على تسريحة شعر مرفوعة «ديل حصان» مع هيدبيس لامع، مرصع بالفصوص.

الحضري يحتفل بخطوبة ابنته الكبرى

وخلال الشهر الماضي، احتفل عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب السابق، بخطبة ابنته الكبرى شاهندة رسميًا، حيث نشر عددا من صور عقد قرانها وسط أجواء عائلية، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت شاهندة عصام الحضري، بـ«جامب سوت» بيضاء، ذات أكمام طويلة وشفافة، وبتسريحة شعر بسيطة منسدل على ظهرها.

وشارك أحد أقارب العروس، ويدعى «ميدو الحضري» العديد من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» العديد من صور الحفل.