ياسمين رئيس تنشر صورة من أمام البحر: الطبيعة الخام هي مصر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها، بصور جديدة من أمام البحر عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت في الصورة مرتدية قميص أبيض ونظارة شمس، وعلقت عليها قائلة: «الطبيعة الخام.. هذه هي مصر».

وانهالت تعليقات جمهور ياسمين رئيس على الصورة أبرزها: «قمر والله، جميلة وأنا بحبك جدا، ما أجملك» وغيرها من التعليقات.

ياسمين رئيس تتصدر التريند

وكانت الفنانة ياسمين رئيس تصدرت تريند جوجل، بعد مشاركتها في كليب «حبيبتي» مع المطرب حسن شاكوش، حيث أثارت مشاركتها في ذلك العمل حالة من الجدل، واعتبر متابعيها المشاركة في الكليب بمثابة إساءة لنجاحاتها السابقة.

ولم يكن هذا الموقف الوحيد الذي تتصدر فيه الفنانة ياسمين رئيس، محركات بحث جوجل، حيث تعرضت للهجوم عام 2020، بعد الظهور بقصة شعر رجالي.

ومن المواقف الأخرى دعمها لقضية حنين حسام، المعروفة بـ«فتاة التيك توك»، بعد صدور حكم بحبسها عامين مع دفع غرامة 200 ألف جنيه، لاتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

معلومات عن ياسمين رئيس

ولدت عام 1985، والتحقت بكلية الفنادق والسياحة في مصر.

والدها فلسطيني، وتحمل الأصول الفلسطينية ولكنها عاشت في مصر.

عملت في مجال الإعلانات قبل التمثيل، وقالت في تصريح سابق لها: دخولي عالم الإعلانات كان من خلال موهبة بداخلي تبحث عن متنفس لأنني أحلم بالتمثيل منذ صغري، ولكني لم أجد وسيلة لاقتحام هذا العالم، وحاولت لسنوات ونصحني بعض الأصدقاء بخوض مجال الإعلانات.

استطاعت حصد العديد من الجوائز منها جائزة أفضل ممثلة مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، جائرة أفضل ممثلة الدور الأول في الدورة الـ41 من مهرجان جمعية للسينما المصرية، جائزة أفضل في مهرجان طريق الحرير السينمائي في دبلن بأيرلندا، تنوية خاص من لجنة تحكيم مسابقة الشرائط الطويلة بـالمهرجان الدولي للفيلم الشرقي في جنيف.