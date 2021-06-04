رقص ابنة عصام الحضري على «العب يلا» يثير الانتقادات: طريقتك صعبة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد «إنستجرام» مقطع فيديو من فرح شدوى الحضري، ابنة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق عصام الحضري، وهي ترقص شعبي على أحد المهرجانات الشعبية «العب يلا»، وتعرضت من خلاله لعدد من الانتقادات.

وظهرت العروس شدوى، وهي ترقص بطريقة شعبية مع أصدقائها، لكن مع تداول مقطع الفيديو تعرضت لكثير من الانتقادات «طريقة رقصك ضيعت جاذبيتك.. طريقة الرقص غير سلوكية.. طريقة الرقص ضيعت شكلك.. إيه الرقص دا.. دي أغنية عروسة ترقص عليها».

إطلالة شدوى الحضري في الفرح

وتألقت شدوى الحضري، في حفل زفافها الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع، أبرزهم جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك.

وتألقت «شدوى» بفستان زفاف غير تقليدي، جاء باللون الذهبي اللامع، كما تميز بكونه قصير، مع اكستنشن طويل من الخلف، وأكمام طويلة.

واعتمدت ابنة عصام الحضري على تسريحة شعر مرفوعة «ديل حصان» مع هيدبيس لامع، مرصع بالفصوص.

وشارك مصمم الأزياء سامو هجرس، صورة له مع جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل، حسني مبارك، خلال الحفل، كما ظهر «سامو» بصورة أخرى مع صابرين والدة العروس.

خطوبة شدوى الحضري

وكان عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، قد احتفل بخطوبة ابنته شدوى في نهاية 2020، في حفل صغير بمنزله بمدينة 6 أكتوبر إذ اقتصر الحضور على أهل وأصدقاء العروسين فقط، اتباعا للإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.