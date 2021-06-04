بعد عام على زواجها من معاذ العمري.. ديانا كرزون تزف نبأ سارا لمتابعيها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خير سعيد أعلنته المطربة ديانا كرزون، لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ شاركت صورة مجمعة وهي بجسد ممتلئ معلنة انتظارها مولودها الأول، وتظهر عليها علامات الحمل بشكل واضح.

وأرفقت ديانا كرزون تعليقًا على الصورة التي شاركتها، قائلة: «أحببت رجل، هو صديقي وحبيبي، وقطعة من قلبي، هو نعمة سأظل اشكر الله عليها، إني استودعتك زوجي، وعُمره وعافيته فـ يارب احفظه لي فإنه لي حبيب ودُنيا وما ملكت».

وتابعت الفنانة والمطربة ديانا كروزن، «وها نحن ننتظر طفلنا الأول قطعة من قلبنا سنحرص عليك جيداً سنبقى معك دائما وان وقعت سنساندك على اكتافنا سنحميك من بؤس هذا العالم فأنت حبيبنا وطفلنا والاقرب لنا‏ اللهم احفظ طفلنا واجعله كامل الخلق والخِلقة دون زيادة أو نقصان اللهم اجعله قرة عين لنا».

زواج ديانا كرزون

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون وزوجها الإعلامي معاذ العمري، قد احتفلا بزفافهما في حفل اقتصر على حضور عدد قليل من العائلتين، في ظل القوانين التي تمنع التجمعات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ومن بين المشاهد التي أثارت إعجاب الحاضرين في حفل الزفاف، رقص ديانا كرزون، على نغمات أغاني محمد رمضان، وتحديدا أغنية «بام بام»، حيث أظهر الفيديو الفنانة وهي تتمايل برقة مع الأغاني.

وارتدت ديانا كرزون، لحفل عقد القران، فستانا من اللون الأبيض، محتشم كليا، مقفول عند منطقة الصدر، وبأكمام طويلة واسعة، وحدد خصرها ثم واسع مرة أخرى.

وتركت ديانا كرزون، شعرها منسدلا مع وضع تاج رقيق، بالإضافة إلى مكياج ملائم لسهرتها.

ديانا تتحدث عن عادات الزواج

وسبق وأن تحدثت المطربة ديانا كروزن، خلال استضافتها في برنامج «سهرانين»، مع الفنان أمير كرارة، عن أصول وعادات الزواج في الأردن، قائلة: «الستات في الأردن أثناء زواجهم غير مكلفين بشراء أي شيء من تجهيزات الفرح كله على العريس الستات مبتجبش حاجة».

وأثار تصريح ديانا ذهول الفنان مصطفى فهمي وأمير كرارة، حيث قال الأخير: «عندنا ماشية بالحب، شوية على العريس وشوية على العروسة».