منها تناول التونة.. 7 عادات يومية تدمر صحة شعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

استخدام رباط الشعر بشكل خاطئ أو لف الشعر بمنشفة يضر خصلاتك ويسبب بعض الأضرار الجسيمة على المدى الطويل، وغيرها من العادات اليومية الخاطئة التي تهدد صحة شعرك، وهي كالتالي وفق ما أورد موقع "Brightside".

1- ارتداء الصوف:

تحافظ معاطف الصوف على الدفء في الطقس البارد، لكن هذه الخامة يمكن أن تلحق الضرر بشعرك، حيث يولّد الصوف الكهرباء الساكنة، ويجعل شعرك يتشبث به، ما يؤدي في النهاية إلى تكسره، وعندما يبلل شعرك في الأيام الممطرة، يصبح أكثر هشاشة ويتكسر بسهولة أكبر.

2- تناول التونة:

على الرغم من أن التونة مغذية للغاية وتعمل كمصدر كبير للعديد من العناصر المهمة، إلا أنها تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، ويسبب هذا المعدن الثقيل السام بعض المشكلات الصحية الخطيرة، لذا يوصي العديد من الخبراء الطبيين بتناولها باعتدال، حيث أظهرت دراسة أن استهلاك الزئبق يمكن أن يرتبط أيضًا بتساقط الشعر المفاجئ.

3- استخدام منشفة أو مجفف شعر:

معظمنا معتاد على لف شعرنا بمنشفة بعد الاستحمام، لكن المناشف القطنية يمكن أن تجعله مجعدًا وتسبب تكسره، نظرًا لأنها أكثر خشونة وجفافًا من الشعر، وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الطبقة الخارجية منه، ما يؤدي بدوره إلى تقصف الأطراف.

كما يمكن أن يساهم استخدام مجفف الشعر بانتظام في تقصفه وبهتانه، لتجفيف شعرك بشكل صحيح، أمسكي بالمجفف على بعد 6 بوصات من شعرك.

4- استخدام أربطة شعر مرنة:

قد تتسبب تسريحات الشعر التي يتم سحبها بإحكام، مثل ذيل الحصان والعقدة العلوية، في إلحاق الضرر بشعرك عند ربطه، وتسبب تقلبات الشريط المطاطي ضغطًا عليه، ما قد يؤدي على المدى الطويل إلى تكسره، إذا كنتِ تحبين ارتداء ذيل الحصان، اختاري رباطًا مطاطيًا مغطى بالقماش أو ربطة شعر حلزونية.

5- استخدام بلسم الشعر من الجذور:

يعتبر البلسم ضروريًا للحفاظ على نعومة وتغذية خصلات شعرك، ولكنه قد يجعل شعرك يبدو فوضويًا عند استخدامه بطريقة خاطئة، إذا قمت بوضعه على الجذور، يمكن أن يثقل شعرك ويجعل جذورك تبدو دهنية، للحفاظ على شعرك ناعمًا ولامعًا، ضعي البلسم على أطوال شعرك وأطرافه فقط.

6- استخدام الشامبو الجاف في كثير من الأحيان:

الشامبو الجاف هو أفضل وسيلة لحفظ الشعر، كما أنه يجعل بشرتك تبدو منتعشة عندما لا يكون لديك وقت لغسلها، لكن استخدامه في كثير من الأحيان يمكن أن يجعل فروة رأسك حكة وجافة ومتقشرة، فروة الرأس غير الصحية بدورها يمكن أن تسبب تساقط الشعر وتمنع نموه الجديد، لأن الشامبو الجاف لا ينظفه بالفعل، فقد يؤدي في النهاية إلى ظهور قشرة الرأس.

7- وضع نظارتك الشمسية على رأسك:

سيساعدك وضع نظارتك الشمسية على رأسك بالتأكيد على عدم فقدانها، ولكن إذا كنتي تفعلين ذلك بانتظام، فقد يتسبب ذلك في النهاية في ترقق شعرك، يمكن أن يؤدي ضيق النظارات إلى تقليل تدفق الدم إلى فروة الرأس وإبطاء نمو شعرك، إذا كان لديك حساسية من معادن النظارات، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى ترقق الشعر.