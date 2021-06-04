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شدوى عصام الحضري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في حفل خطوبتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال:

احتفل عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، بخطوبة ابنته شدوى فى حفل زفاف يقام حاليًا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ظهرت شدوى عصام الحضري، بفستان قصير من تصميم سامو هجرس، باللون البيج الفاتح، مزينًا بالتطريز باللون الفضي، وإكستنشن طويل بنفس نقشة ولون الفستان.

ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسوارات مكونة من حلق كبير، مع هير بيس عريض، واعتمدت مكياجًا بلمسة خبير التجميل، شريف التونسي، واختارت تصفيفة ذيل حصان مرفوعًا بلمسات مصفف الشعر محمد السوري.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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