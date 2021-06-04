محمد فراج عن نيللي كريم: بتضرب بجد في مشاهد التمثيل وإيدها ناشفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدث الفنان الشاب محمد فراج، عن بعض المشاهد التي جمعته مع الفنانة نيللي كريم في مسلسل «ضد الكسر» الذي كان يعرض ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2021.

وقال «فراج» خلال لقائه وأسرة مسلسل «ضد الكسر»، في برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي يذاع على قناة «cbc»، إن الفنانة نيللي كريم خلال تصوير المشاهد كانت تضرب بشكل جدي وليس تمثيلًا، وهو يتفهم ذلك الأمر، وقال مازحًا: «إيديها ناشفة» لترد عليه قائلة: «أنا مش بتاعة عياط والكلام ده».

كما قال الفنان محمد فراج، خلال استضافته في نفس اللقاء عن الفنانة نيللي كريم إنها أخته وحبيبته، مشيرًا إلى أن مسلسل «ضد الكسر» يعد رابع تجربة لهما معًا وجميعها ناجحة ومنها «سقوط حر»، ومسلسل «تحت السيطرة»، والمسلسل الإذاعي «اعترافات خوخة».

وأضاف أن قيامه بأداء دورين في مسلسلين خلال شهر رمضان كان أمرا مزعجا وأدى إلى دخوله في حالة توتر شديدة، موضحا أن مسلسل «لعبة نيوتن»، كان من المفترض أن يعرض في الموسم الرمضاني 2020، لكن تم تأجيله بسبب إجراءات فيروس كورونا واضطروا للعمل مرة أخرى في المسلسل، وبعض الممثلين من الخارج لم يستطيعوا السفر.

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وفي سياق متصل يعتبر مسلسل «ضد الكسر» آخر أعمال الفنانة نيللي كريم وهو من المسلسلات ذات الطابع الاجتماعي الدراميإذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى» وتزوجت بشخص يدعى «كريم» يخونها مع أخرى هو محمد فراج، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.ومسلسل ضد الكسر الذي تم عرضه في رمضان 2021 من بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي ومصطفى درويش وتارا عماد وهشام إسماعيل ومنا عادل وحمزة العيلي، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.