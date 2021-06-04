بعد إثبات حمله لفيروس غرب النيل المميت.. هل يحمل الناموس فيروس كورونا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا زالت الحشرات بجميع أنواعها مثار جدل بسبب عدوى فيروس كورونا، منها الذباب والناموس، وتظل المخاوف من انتقال المرض الفيروسي الخطير عن طريق الحشرات خاصة في فصل الصيف.

وقد ينتج عن هذه الحشرات بعض الإصابات المرضية الخطيرة خاصة تلك التي تحمل الأمراض، وتنقلها لاسيما الناموس وغيرها من الحشرات اللادغة، حيث إن تلك اللدغات المزعجة، والمثيرة للحكة، فيمكن أن ينقل أمراضًا مثل فيروس غرب النيل وحمى الضنك وغيرها.

على الرغم من تخوفات البعض إلا أن الدكتور نور الدين شمس الدين، مدير معهد بحوث الحشرات الطبية أكد في حوار تلفزيوني سابق عدم وجود أية دراسة علمية ترجح حتى الآن انتقال عدوى فيروس كورونا «كوفيد19» من خلال الحشرات مثل الذباب والبعوض وغيرها.

وأضاف «شمس»، في حواره السابق مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامجه «التاسعة» الذي يذاع على التلفزيون المصري أنه لا توجد أبحاث علمية، سواء دخل البلاد أو خارجها، تؤكد ذلك، لافتا أن تقارير منظمة الصحة العالمية لم تُشر إلى أن «كوفيد-19» يمكنه الانتقال إلى الإنسان عبر الحشرات.

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ووفقًا لأطباء لمركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية فإن حشرة الباعوض تتتسبب في مرض خطير ومميت وهو فيروس غرب النيل، والذي تتشابه أعراضه مع أعراض الأنفلونزا، كارتفاع درجة الحرارة والصداع، وآلام الجسم، والإسهال، ويصاب واحد من كل 150 بأمراض خطيرة، مثل التهاب الدماغ، أو التهاب السحايا بينما يتسبب في وفاة البعض.

وبحسب الطبيب الأمريكي ستيفن جلوكمان، الأستاذ بجامعة بنسلفانيا يجب الحد من المياه الراكدة، التي تتكاثر الحشرات، بالقرب من منزلك، كما يقترح استخدام المواد القاتلة والطاردة للحشرات حتى لا يتسبب في الإمراض المحتمل أن تكون خطيرة مما يعني أنه يجب عليك، محاولة إبعاده، قدر الإمكان.