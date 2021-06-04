في المصيف.. 9 إجراءات يجب اتباعها أثناء الذهاب للشواطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

على الرغم من تلقيح المواطنين في مختلف أنحاء العالم ضد فيروس كورونا، غير إن ذلك لم يمنع من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية ضد هذا الوباء، خصوصا مع تحوراته وظهور طفرات جديدة منه.

وأورد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، مجموعة من تلك الإجراءات، علينا اتباعها في المصيف وخلال الذهاب إلى الشاطئ، وهي كالتالي:

1- الحرص على ارتداء القناع بشكل صحيح.

2- البقاء على بعد متر ونصف على الأقل من الآخرين الذين يتواجدون معك في نفس المكان.

3- تجنب الحشود مع الآخرين.

4- البقاء في المنزل أو الغرفة عندما تكون مريضا.

6- غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل (أو استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل)

7- الخضوع والاختبار إذا كانت لديك علامات أو أعراض لـ COVID-19، أو إذا كنت تعتقد أنك قد تعرضت لشخص مصاب بـ COVID-19 قبل الذهاب إلى الشاطئ.

8- تجنب التواجد بالقرب من الآخرين إذا كنت قد تعرضت لشخص مصاب بـ COVID-19، أو إذا كنت مريضًا، أو إذا ثبتت إصابتك بـ COVID-19.

9- عدم القيام بالأنشطة التي تتطلب إزالة الأقنعة، مثل الأكل والشرب في الأماكن العامة أو الشاطئ.