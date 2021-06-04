أبرزها الشاي.. 5 مشروبات تتناولها في نظامك الغذائي لإنقاص وزنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد التنظيم الغذائي خطوة أساسية نحو إدارة الوزن، فقد يكون فقدان الوزن عملية شاقة وقد لا تكون ممارسة التمارين مجدية لكثير من الأشخاص الذين يعانون من حرارة الصيف.

وهناك شيء واحد يحبه الناس خلال فصل الصيف وهو كوب من المشروب المنعش، وفي هذا الإطار تتوفر بعض المشروبات التي لها القدرة على التحكم في الوزن، والتي استعرضها موقع timesnownews، كما يلي:

-مشروبات البروتين

قد تساعد مشروبات البروتين في إحداث الشعور بالامتلاء، وبالتالي منع الاستهلاك المفرط للسعرات الحرارية، فقد يساعد استهلاك السعرات الحرارية المنخفضة في إنقاص الوزن وإدارته، ويمكنك تناول مكملات مشروبات البروتين أو تحضير مشروبات بروتينية بمكونات عديدة مثل الموز وزبدة الفول السوداني.

-الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مصدر غني لمضادات الأكسدة ويمكن أن يعزز حرق الدهون وفوائد التحكم في الوزن، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلات Sage بعنوان "هل يمكن لتحضيرات الشاي الأخضر أن تساعد في إنقاص الوزن؟" ، فقد وجد أن الشاي الأخضر قد يكون له فوائد في إنقاص الوزن لدى الأفراد.

-الشاي الأسود

الشاي من المشروبات الشائعة الاستهلاك، وفقًا لمراجعة نُشرت في PubMed Central بعنوان "آليات إنقاص وزن الجسم بواسطة Black Tea Polyphenols" ، فقد وجد أن الشاي الأسود قد يساعد في تحفيز تكسير الدهون وتحسين بكتيريا الأمعاء.

-المشروبات التي تحتوي على خل التفاح

يمكن أن تساعد المشروبات التي تحتوي على خل التفاح في إنقاص الوزن عن طريق تحسين التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وينصح بتجنب الاستهلاك المفرط لخل التفاح لأنه يمكن أن يسبب تآكل الأسنان، فيمكنك تحضير مشروب عن طريق الجمع بين خل التفاح ومكونات مثل العسل والليمون والقرفة.

-عصير الخضار

يمكنك تحضير عصير خضار مع الخضار بسهولة ويسر في المنزل، عصائر الخضروات مثل الجزر والسبانخ والخيار غنية بالعناصر الغذائية وقد تفيد الصحة العامة، فقد تحتوي عصائر الفاكهة على سكر مفرط يمكن أن يزيد من زيادة الوزن، ولكن يمكن أن تساعد عصائر الخضار في إنقاص الوزن.

وفقًا لدراسة نُشرت في PubMed Central بعنوان "إنقاص الوزن لدى الأفراد المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي الذين يتلقون المشورة بشأن نظام DASH الغذائي عند تقديم عصير خضروات منخفض الصوديوم: تجربة عشوائية محكومة"، فقد وجد أن استهلاك عصير خضروات منخفض الصوديوم قد يعزز فقدان الوزن الصحي.