رامي صبري ينشر صورا من حفل زفاف شدوى ابنة عصام الحضري

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشر الفنان رامي صبري، صورًا من حفل زفاف شدوى ابنة عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلق رامي صبري على الصور قائلًا «ألف مليون مبروك شدوى عصام الحضري».

واحتفل حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، بزفاف ابنته شدوى، الذي أقامه بأحد الفنادق الكُبرى بالعاصمة، ونشرت فاطمة الشاذلي، منظمة الحفل، العديد من الصور لكواليس الاحتفال، واللقطات الأولى منه.

وكان عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، قد احتفل بخطوبة ابنته شدوى، في نهاية 2020، في حفل صغير بمنزله بمدينة 6 أكتوبر إذ اقتصر الحضور على أهل وأصدقاء العروسين فقط، اتباعا للإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأطلت شدوى الحضري، حينها بـ«هاف ستومك» أبيض، وجيب بيضاء طويلة ذات فتحة من الأمام.