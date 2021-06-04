هذا النوع من الماء ينبوع جمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة "Instyle" أن ماء الصبار (Cactus Water) يعد بمثابة ينبوع جمال البشرة؛ حيث إنه يساعد البشرة على التخلص من القشور الميتة ويساعد على تحفيز نمو خلايا جديدة، ومن ثم تتجدد البشرة وتتمتع بمظهر نقي يشع شبابا وحيوية.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن ماء الصبار يعمل أيضا على ترطيب البشرة ويمنحها مظهرا نضرا وموحدا، كما أنه يعمل على تهدئة البشرة المتهيجة، ما يجعله مناسبا لكل أنواع البشرة.

وأشارت "Instyle" إلى أنه يمكن استعمال تونر تنظيف (Cleansing Toner) يحتوي على ماء الصبار؛ حيث يتم وضع كمية منه على قطعة قطن ومسح الوجه والرقبة به برفق.