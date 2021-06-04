ولية أمر طالبة بالشهادة الإعدادية تشتكى سوء معاملة المراقبين: بناتنا اتشتموا في اللجنة

القاهرة - سمر حسين - ماما

أدى طلاب الشهادة الإعدادية، أمس امتحان الهندسة في محافظة القاهرة، بينما اختلفت المادة في المحافظات الأخرى، واشتكى عدد من الطلبة من صعوبة امتحان الهندسة الذى وصفوه بالطويل، وبه بعض النقاط التراكمية التي تحتاج لتفكير.

واشتكت إيمان خير، ولية أمر طالبة بالمرحلة الإعدادية، من سوء معاملة المراقبين مع ابنتها أثناء أداء امتحان الهندسة، أمس، في إحدى المدارس الخاصة، قائلة أثناء حديثها لـ «هُن»: «بنتي بتمتحن في مدرسة بمنطقة مدينة نصر، والمراقبون شتموا البنات أثناء أداء الامتحان».

ولية أمر: بنتي مقدرتش تكمل الامتحان بسبب المراقبين

تقدمت الأم ببلاغ للوزارة، بسبب الآثار النفسية التي لحقت بابنتها، مشيرة إلى عدم قدرة ابنتها على استكمال الامتحان بسبب البكاء الذى دخلت فيه، بالإضافة إلى التوزيع الخاطىء لورقة الامتحان: «وزعوا على الطالبات ورق الامتحان غلط العربي بدل اللغات».

امتحان الهندسة صعب وطويل ومحتاج تفكير

وكانت أوضحت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن امتحان مادة الهندسة بمحافظة القاهرة، كان صعبا وطويلا وبه نقاط كثيرة تراكمية تحتاج لتفكير للوصول للحل، متابعة: «محافظة البحيرة جاء امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية اليوم سهلا ولا يوجد به أي مشاكل».

وزارة التعليم تعقد امتحانات الإعدادية في المواد الأساسية

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الشهادة الإعدادية يعقد فى المواد الدراسية الأساسية، اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات والعلوم والرياضيات بواقع مادة بشكل يومي، حتى لا يتجمع الطلاب داخل المدارس وبين فترات الامتحان.

امتحان الشهادة الاعدادية يختلف في مواعيده عن غيره في محافظة مطروح، حيث بدأت الامتحانات في بعض المحافظات مثل القاهرة وأسيوط والإسماعيلية والقليوبية، وستنطلق الامتحانات في 5 يونيو بمطروح وكفر الشيخ، كما تختلف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في كل محافظة عن الأخرى، حيث تتولى كل مديرية وضع أسئلة الامتحانات الخاصة بها طبقا للجان التي يتم تشكيلها لوضع الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، لتغطية جميع المدارس في الإدارات والقطاعات التعليمية.