منة عرفة تتلقى رسالة بالإيطالي من خطيبها.. «على الله حكايتك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة، جمهورها ومتابعيها، صورة رومانسية تجمعها مع خطيبها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعليها عبارة «أحبك» باللغة الإيطالية.

وشاركت منة عرفة الصورة التي نشرها خطيبها محمود المهدي، على حسابه بموقع «إنستجرام» ودون عليها كلمة أحبك باللغة الإيطالية «te amo»، وهو ما أثار دهشة بعض متابعيها حول معنى الرسالة التي اعتبروها غامضة.

ومازحت منة عرفة متابعيها بإعادة نشرها مرة أخرى وعلقت عليها: «على الله حكايتك بالإيطالي».

كما شارك محمود المهدي، صورة جديدة جمعته بخطيبته الفنانة الشابة، عبر حسابه بموقع «إنستجرام» ودون عليها عبارة: «ربنا يجعل اسمي في بطاقتك، قريب جدًا»، وتبعتها الفنانة الشابة بالرد قائلة «لآخر العمر يا حبيبي، إن شاء الله، بحبك».

وأعلنت منة عرفة خطوبتها قبل أسابيع عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام» دون أن تذكر أي معلومات عن خطبتها، وأغلقت التعليقات ولم تكشف هوية خطيبها ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حتى كشفت منذ أيام قليلة عن اسم خطيبها ويدعى محمود المهدي.

منة عرفة: تعرفت على خطيبي منذ عامين ونصف (فيديو)

يشار إلى أن رسائل وعبارات الغزل التي تتبادلها منة عرفة وخطيبها، محط اهتمام من الرواد والمتابعين على مواقع السوشيال ميديا، وحريصون على التفاعل مع الخطيبين عبر حسابيهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتفاعل عدد كبير من الجمهور على منشورات منة عرفة وخطيبها وكان من بينها: «وجزمتك وجزمتى في جزامة واحدة، مرة غسالة ومرة باقة نت ودلوقتي البطاقة، الواحد ما صدق خلص من الغسالة دخل في البطاقة، رومانسية فريدة من نوعها، الله يخليكم لبعض، صداع من كتر الرومانسية، ربنا يخليكوا لبعض ويحميكوا».

وكشفت «عرفة» عن خطبتها مؤخرًا من خلال فيديو «لايف» بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقالت إنه تم بأحد فنادق مدينة الغردقة بالبحر الأحمر كما ظهرت مرتدية خاتما من الألماس، لافتة إلى أنها ستنشر «مقطع مصور» من الخطوبة غدًا، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».