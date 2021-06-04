ما حكم طباعة صورة شخصية على «المج»؟.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

انتشر بشكل كبير طباعة الصور الإلكترونية على المج، وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء تقول فيه السائلة: «ما حكم طباعة الصور على المج؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على «فيسبوك»: «أن طباعة الصور على المج لا تعتبر محرمة».

حكم تعليق الصور بالمنزل

وأكدت الإفتاء أن تعليق الصور في المنازل لاشىء فيه، فلو كانت الصورة ليس بها شئ محرم فلا حرج فى ذلك، فتعليق الصور على جدران المنازل لاشىء فيه، فلا بأس من تداول الصور الفوتوغرافية أو تعليقها للإنسان والحيوان، وليس فيها المضاهاة لخلق الله التي ورد فيها الوعيد للمصورين، وذلك ما لم تكن الصور عارية أو تدعو للفتنة.