شدوى عصام الحضري.. رفضت اللعب للأهلي وتمنت الانضمام للزمالك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت شدوى عصام الحضري، ابنة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، بحفل زفافها، داخل أحد الفنادق الكُبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع.

وتألقت «شدوى» بفستان زفاف غير تقليدي، جاء باللون الذهبي اللامع، كما تميز بكونه قصير، مع اكستنشن طويل من الخلف، وأكمام طويلة، معتمدة على تسريحة شعر مرفوعة «ديل حصان» مع هيدبيس لامع، مرصع بالفصوص.

وسرعان ما تصدرت ابنة حارس المرمى لمحركات البحث على الإنترنت.

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ويرصد «هن» في السطور التالية، محطات في حياة شدوى عصام الحضري

خطوبتها لكهربا وفسخها

أعلنت ابنة الحضري، خطبتها على محمود كهربا الذي كان يلعب في صفوف الزمالك حينها، في مايو 2017، وكشفت شدوى، حينها عن كواليس الخطبة، خلال حوارها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، مؤكدة أن والدتها أبلغتها بأن اللاعب تقدم لخطبتها، مضيفة: «أنا أصلا كنت معجبة بيه من زمان، وكنت بحب أشوفه وهو بيلعب».

وأضافت شدوى: «قلت لماما إحنا نتكلم مع بعض ونعرف بعض، دي فرصة وجت ومحدش هيضيع فرصة زي دي».

وعلى الرغم من تصريحات ابنة الحارس التاريخي للمنتخب الوطني، إلا أن متابعيها فوجئوا بفسخ خطبتها من اللاعب، بعد مرور شهر، وذلك بعدما نشرت صورة لها بصحبة والديها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وعلقت عليها قائلًة: «الجميع يذهب إلا أنتم»".

رفضت اللعب للأهلي

على الرغم من تفوق والدها خلال مسيرته مع النادي الأهلي، إلا أن انتماء ابنته يذهب للغريم التقليدي نادي الزمالك.

وقالت شدوى في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «مش هلعب للنادي الأهلي، أنا زملكاوية متعصبة، ونفسي ألعب لنادي الزمالك، أنا ألعب في مركز المهاجم الصريح في أكاديمية الجامعة الأمريكية».

الانضمام لنادي وادي دجلة

في العام قبل الماضي، أعلن عصام الحضري، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»، انضمام ابنته شدوى، للفريق النسائي بوادي دجلة.

ونشر الحضري، صورا لابنته، مُعلقًا: «انضمام شدوى عصام الحضري، للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي وادي دجلة، برئاسة المهندس ماجد سامي والمهندس هاني فؤاد، وتحت قيادة الكابتن القدير محمد كمال.. ألف مبروك يا حبيبتي وبالتوفيق دايمًا يارب».

وعكة صحية

تعرضت «شدوى» في 2019، لوعكة صحية، حيث نشر لها الحضري حينها، صورة وهي على فراش المرض بأحد المستشفيات، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأظهرت الصورة ابنة الحارس، وهي مستلقية على الفراش، وبعض المحاليل الطبية في يديها، مُعلقا، «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي يا شدوى».

وتابع، «شدوى بنتي بعد إجراء عملية جراحية ومازالت في البينج، اسألكم الدعاء بالشفاء».

خطوبتها منذ أشهر

واحتفلت شدوى، في نهاية 2020، بخطبتها في حفل صغير بمنزلها بمدينة 6 أكتوبر حيث اقتصر الحضور حينها على أهل وأصدقاء العروسين فقط، اتباعا للإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأطلت شدوى الحضري، حينها بـ«هاف ستومك» أبيض، وجيب بيضاء طويلة ذات فتحة من الأمام.