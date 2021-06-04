ما هو اضطراب نوم حركة العين السريعة السلوكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال البروفيسور توماس بنتسيل إن اضطراب نوم حركة العين السريعة السلوكي (Rapid eye movement sleep behavior disorder) هو اضطراب يحدث أثناء مرحلة من النوم ويمتاز – كما يتضح من اسمه – بحركة سريعة للعين بسبب حلم ما، ومن ثم يقوم المريض بتمثيل الحلم جسديا.

وتبعا لطبيعة الحلم، الذي يراه المريض، فإن الحركات، التي يقوم بها، قد تتضمن الركل واللكم والصراخ والقفز من السرير، ما قد يتسبب في إيذاء نفسه أو الآخرين.

وأضاف بنتسيل، مدير مركز طب النوم متعدد التخصصات التابع لمستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين، أن أسباب هذا الاضطراب قد ترجع إلى الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو أمراض الأعصاب التنكسية كداء باركنسون وضمور الأجهزة المتعدد.

وأشار بنتسيل إلى أن علاج هذا الاضطراب يتم بواسطة أدوية يتم تناولها قبل الذهاب إلى الفراش لتثبيط نشاط العضلات، كما يمكن في بعض الحالات اللجوء إلى العلاج السلوكي المعرفي، علاوة على أن تقنيات الاسترخاء مثل التأمل وتدريب التحفيز الذاتي (Autogenic training) تسهم في الاسترخاء العضلي والعصبي على حد سواء.