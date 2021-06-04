10 طرق رائعة لتنظيم ثلاجتك وحمايتها من الرطوبة والتعفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نظافة الثلاجة وتنظيمها لا يجعلك تشعر بالتحسن فحسب، بل يساعدك في الحفاظ على جودة طعامك وجعله يدوم لفترة أطول، فضلا أن الفوضوية تجعلنا ننسى بسهولة المنتجات التي لدينا، وتأخذ حيزا كبيرا ما يجعلك تشعر بصغر الحجم.

ولتنظيف الثلاجة وتنظيمها، هناك طرق بسيطة رائعة يمكنك تجربتها، حتى تجعل الثلاجة أنيقة ونظيفة، وهي كالتالي وفقا لما أورد موقع "brtightside".

1- وضع الحاويات الكبيرة على الأرفف:

ما عليك سوى شراء حاويات بلاستيكية كبيرة، ووضع ملصقات عليها (اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية وما إلى ذلك)، واستمتع بثلاجة مرتبة ومنظمة.

2- استخدام مشابك الربط للأطعمة المعبأة في أكياس:

يمكنك الآن "قتل عصفورين بحجر"، ستحافظ مشابك الربط على أكياس طعامك مغلقة مع الاستفادة بشكل أفضل من المساحة الميتة في الثلاجة، وحتى لا تفسد بسهولة وتدوم فترة طويلة.

3- استخدام صينية البيض لزجاجات الصلصة:

عادة ما تكون الأرفف في باب ثلاجتك مليئة بجميع أنواع زجاجات الصلصة، فيمكنك أن تضعها جميعاً في الصينية المخصصة للبيض.

4- تخزين الخضروات الموسمية في برطمانات:

ستبقى سلطاتك طازجة لفترة أطول، إلى جانب ذلك، ستجعل هذه الحيلة ثلاجتك تبدو نظيفة ومنظمة وستبقيها طازجة طوال الوقت.

5-صنع علب مغناطيسية:

هذه الفكرة رائعة تساعدك تلك العلب في لصقها على الثلاجة دون أن تأخذ مساحة، كل ما عليك فعله هو شرائها أو تعلم كيفية صنعها.

6- التنظيف دون مواد كيميائية ضارة:

استخدم محلول التنظيف هذا المكون من الليمون وإكليل الجبل، يجعل مظهر الثلاجة ورائحتها جديدة، بدلا من وضع مواد كيمائية ضارة تضر بصحتك مع مرور الوقت.

7- تخصيص مكان خاص للأطعمة الواجب تناولها أولاً:

نهدر الكثير من الأطعمة يومياً، وننسى وجودها في الثلاجة، وذلك بسبب الزحام الذي يوجد بداخلها، فيمكنك وضع صندوق مكتوب عليه يأكل أولاً.

8- لصق كل رف على باب الثلاجة:

لا تنس تسمية أرفف الأبواب حتى لا يشعر أفراد عائلتك بالارتباك.

9- إنشاء "جانب للوجبات الخفيفة":

احصل على بعض الوجبات الخفيفة الصحية بسرعة دون الحاجة إلى البحث في الثلاجة.

10- استخدام صناديق متعددة الأغراض في الفريزر:

لن يبدو المجمد الخاص بك غير مرتب بعد الآن بمساعدة هذه الطريقة، وسيكون كل شيء في مكانه وتستطيع العثور على ما تريد بكل سهولة.