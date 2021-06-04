الامارات | أين تذهب.. مطعم الفورنو.. البيتزا بنكهة محلية

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. مطعم الفورنو.. البيتزا بنكهة محلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم مطعم الفورنو، الذي يتميز بتقديم النكهات الإيطالية الأصلية في الإمارات، طبق البيتزا العالمي، ضمن حلة رفيعة جديدة. وتشمل ابتكارات الفورنو تقديم بيتزا فاخرة مغطاة بـ300 غرام من الكركند الطازج والكمأ الكريمي.

كما تُعد لوبستر بيتزا بمثابة المتعة المطلقة لعشاق البيتزا، وتشكل جزءاً من القائمة الجديدة

ويمزج الفورنو بين النكهات الإيطالية والعربية،

ويفتخر الفورنو بتقديم أطباق بيتزا يزيد حجمها بنسبة 25٪ عن البيتزا الأخرى المتوافرة في السوق

ويبلغ سعر لوبستر بيتزا 79 درهماً، و53 درهماً لبيتزا الشاورما.

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