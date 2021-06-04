الامارات | «دبي أوبرا» تستضيف العرض العالمي الشهير «ماما ميا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي أوبرا» تستضيف العرض العالمي الشهير «ماما ميا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف «دبي أوبرا»، اعتباراً من 13 وحتى 22 من شهر سبتمبر المقبل، العرض الموسيقي الكبير «ماما ميا»، في إطار جولة عروض تشمل المملكة المتّحدة ومختلف أرجاء العالم، وذلك احتفالاً بمرور 22 سنة على عرضه الافتتاحي الأول في لندن عام 1999.

ويُجسّد عرض «ماما ميا»، الذي انطلق نحو العالمية من مسرح «ويست إند»، الرؤية العبقريّة لجودي كرايمر وأسلوبها المميز في تقديم سحر سرد قصص الأغاني الخالدة لفرقة «آبا»، من خلال حكاية مرحة ومسلية تدور حول أمّ، وابنتها التي تبحث عن هوية والدها من بين ثلاثة رجال، وذلك على إحدى الجزر اليونانيّة الساحرة.

كما يُتيح «ماما ميا» للجمهور في دبي فرصة الاستمتاع بتجربة ترفيهيّة حيّة لا مثيل لها، من خلال عرضه المرتقب الأول في «دبي أوبرا» التي ستستضيف زوّارها ليشهدوا عرضاً ساحراً ومميّزاً على خشبة مسرحها عالمي المستوى.

وحتى اليوم، استقطب عرض «ماما ميا» أكثر من 65 مليون مشاهد، عبر 50 إنتاجاً و16 لغة مختلفة.

وسيكون عشاق المسرح الموسيقي في دبي على موعد للاستمتاع بمشاهدة قصة مذهلة على أنغام موسيقى «آبا» العالمية.

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