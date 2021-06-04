الامارات | «فن أبوظبي» يقود فنانين ناشئين إلى العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «فن أبوظبي» يقود فنانين ناشئين إلى العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «فن أبوظبي» عن تعاونه مع «كرومويل بليس»، ليكون بذلك أول معرض فني تجاري تتعاون معه صالة العرض الجديدة في لندن، ما يعكس المكانة المتميزة التي يمثلها «فن أبوظبي» جسراً للتواصل بين الفن المعاصر والحديث في دولة الإمارات والعالم أجمع.

ويعرض «فن أبوظبي» في مشاركته العالمية الأولى الأعمال التكليفية، التي قدّمتها وطوّرتها ثلاث فنانات إماراتيات موهوبات عام 2020، ضمن برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون»، تحت إشراف القيّمة مايا خليل. وتُعرض هذه الأعمال الفنية عبر خمسة معارض في الصالات (2 و3 و4) بكرومويل بليس، جنباً إلى جنب أعمال من صالات عرض من دولة الإمارات هم: «طبري آرت سبيس»، و«لوري شبيبي»، و«الخط الثالث»، و«غاليري إيزابيل فان دين إيندي».

وتعرض صالة «لوري شبيبي» أعمال الفنان الإماراتي المعاصر محمد أحمد إبراهيم، الذي سيمثل الإمارات في بينالي البندقية عام 2022. وتقوم صالتا العرض «الخط الثالث» و«غاليري إيزابيل فان دين إيندي» من دبي، بعرض مجموعة مختارة من الأعمال الفنية لفنانين مقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنور خليفي وسارة نعيم وصوفيا آل ماريا ومنال الضويان.

• الفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم سيمثل الإمارات في بينالي البندقية 2022.

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