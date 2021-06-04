الامارات | #النصف_الحلو.. 5 عادات سيئة يجب تجنّبها لحماية البشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. 5 عادات سيئة يجب تجنّبها لحماية البشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعض العادات التي نقوم بها بشكل متكرر لها دور أساسي في إهمال البشرة أو الاهتمام بها، حيث إن لدينا عادات سيئة تسهم ممارستها في إهمال العناية بالبشرة، وبعض الأحيان قد تتسبب في أذى شديد لها قد تكون تكاليفه المعنوية والمادية باهظة بمرور الوقت. في المقابل، يوجد أيضاً العديد من العادات الحسنة التي تساعد على الاهتمام بالبشرة، ولكن لا نقوم بها بشكل مستمر واعتدنا على تجاهلها.

وهنا تعرض استشارية التجميل والعناية بالبشرة، ميرنا كساب، أهم خمس عادات سيئة في مجال الاهتمام بالبشرة، وكيفية تجنبها الذي يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً للبشرة وبكلفة متدنية جداً.

• لدينا ممارسات يومية تسهم بشكل كبير في مشكلات البشرة.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news