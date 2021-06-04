الامارات | خبير بريطاني: علينا تطعيم سكان العالم للسيطرة على متحورات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بريطاني: علينا تطعيم سكان العالم للسيطرة على متحورات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر خبير بريطاني، أول من امس، من أن المملكة المتحدة قد تتعرض لـ«هجمة عنيفة» بسبب السلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، ما لم يتم بذل المزيد من الجهود لمساعدة الدول الفقيرة على تطعيم سكانها.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن البروفيسور السير «جون بل» القول، إنه على الرغم من أن اللقاحات كانت فعالة ضد السلالة الهندية لفيروس كورونا المعروفة باسم «دلتا»، إلا أن الحماية من السلالات المستقبلية «غير مضمونة إلى الأبد».

وحذر أستاذ الطب في جامعة أكسفورد من أنه مع اشتداد الإصابات في أجزاء أخرى من العالم، قد تظهر سلالات جديدة لتعود إلينا وتصيبنا.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يناقش فيه الأكاديميون ما إذا كان يتعين المضي قدماً في تخفيف القيود النهائي في إنجلترا في الـ21 من يونيو الجاري.

وقال السير جون إن الأرقام الحالية «لا تبدو مخيفة جداً»، لكن لاتزال هناك حاجة إلى «التمهل بضعة أسابيع» قبل أن تتخذ الحكومة قرارها النهائي بشأن إعادة الفتح في 21 يونيو.

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