بسمة وهبة في أحدث صورها مع والدها: الله يخليهم لينا يارب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية بسمة وهبة، متابعيها بأحدث صورة لها مع والدها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وظهرت في الصورة مع والدها، وعلقت: «أمس عيدكم كل سنة وكل الوالدين في الدنيا طيبين الله يخليهم لينا يا رب»، وأغلقت بسمة التعليقات على الصورة.

كانت الإعلامية بسمة وهبة قد فاجأت متابعيها بأحدث إطلالة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» بإطلالة جمالية من خلال مشاركتها صورة من كواليس برنامجها الجديد«العرافة» الذي تبثه قناة المحور.

وظهرت بسمة في نيو لوك مرتدية فستانا طويلًا وأنيقا باللون الأبيض وهو ضمن فساتين مجموعة «مايكل سينكو» وموقع عليه دار أزياء «سينكو» الشركة العالمية التي تعرض الفستان على موقعها الإلكتروني ويبلغ سعره نحو 100 ألف دولار.

مرض بسمة وهبة

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قد أعلنت إصابتها بالشلل العضلي في وجهها ما جعلها تضطر للسفر للعلاج بالخارج، وجاء ذلك نتيجة خطأ طبي خلال إجرائها عملية تجميل، وذلك حسبما أعلنت على «انستجرام».

ونشرت بسمة وهبة، فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، تحدثت من خلاله عما تعرضت له خلال الفترة الماضية بعد إصابتها بـ«شلل عضلي» منعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، وعدم تناول الطعام والشراب وعدم قدرتها على الحديث من شدة الألم لمدة تقرب من شهر، وقولها «عمري ماتخيلت إني أتعرض للإصابة بسبب جهل طبي».

وأوضحت بسمة وهبة حينها تفاصيل مرضها، قائلة: «كنت تعبانة ومش عارفة أكل ولا أشرب ولا أفتح فمي، وكنت في دبي مع طبيبة كبيرة اكتشفت إصابتي بشلل عضلي ولم نعرف السبب، وسألتني عن الضغوط التي أتعرض لها والضغوط التي تواجهني، وأعطتني أدوية وطلبت علاج طبيعي، ولكن لم أتحسن».